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Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть світло 22 лютого

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 108

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 22 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Седова,
  • вул. Лугова,
  • вул. Каховська,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • пров. Нечая,
  • пров. Седова,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Луговий,
  • пр. Червневий,
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • вул. Котляревського,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка,
  • вул. Кавказька,
  • вул. Соломії Крушельницької,
  • вул. Гірська,
  • пр. Петька,
  • пр. Корабліної,
  • пр. Турубари, 
  • вул. Артема Носенка,
  • просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а,
  • вул. Східна,
  • вул. Ново-Східна,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана,
  • просп. Свободи, 100-118,
  • вул. Вадима Бойка, 22,
  • пров. Товстого, 17,
  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Бригадна,
  • вул. Короленка,
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Сєдова,
  • вул. Лугова,
  • вул. Затонна,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Мисливська,
  • вул. Цимлянська,
  • вул. Каховська,
  • вул. Громадянська,
  • вул. Ботанічна,
  • вул. Пугачова,
  • вул. Лісна,
  • вул. Юрія Кондратюка,
  • вул. Недогарська,
  • пров. Кооперативний,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Дачний,
  • пров. Нечая,
  • пров. Центральний,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Зв'язковий,
  • пров. Пирогова,
  • пр. Бригадний,
  • пр. Громадянський,
  • пр. Річний,
  • пр. Макаренка,
  • туп. Пугачова.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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