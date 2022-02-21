Де в Кременчуці відключатимуть світло 22 лютого
Сьогодні, 18:02
Переглядів: 108
Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 22 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Седова,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Нечая,
- пров. Седова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий,
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- вул. Кавказька,
- вул. Соломії Крушельницької,
- вул. Гірська,
- пр. Петька,
- пр. Корабліної,
- пр. Турубари,
- вул. Артема Носенка,
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а,
- вул. Східна,
- вул. Ново-Східна,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана,
- просп. Свободи, 100-118,
- вул. Вадима Бойка, 22,
- пров. Товстого, 17,
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Бригадна,
- вул. Короленка,
- вул. Кооперативна,
- вул. Сєдова,
- вул. Лугова,
- вул. Затонна,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Мисливська,
- вул. Цимлянська,
- вул. Каховська,
- вул. Громадянська,
- вул. Ботанічна,
- вул. Пугачова,
- вул. Лісна,
- вул. Юрія Кондратюка,
- вул. Недогарська,
- пров. Кооперативний,
- пров. Бригадний,
- пров. Дачний,
- пров. Нечая,
- пров. Центральний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Пирогова,
- пр. Бригадний,
- пр. Громадянський,
- пр. Річний,
- пр. Макаренка,
- туп. Пугачова.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Інформація
Посетители, находящиеся в группе Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.