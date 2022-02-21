Єдина спортивна школа у Кременчуці підтвердила статус вищої категорії

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 397

Єдина у Кременчуці спортивна школа з вищою категорією підтвердила свій статус. Школа олімпійського резерву вчетверте отримує свідоцтво про одержання категорії. Минулого тижня директор СДЮШОР Олег Гончар отримав свідоцтво від директора департаменту Олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту Нельсона Гайріяна. Статус вищої категорії розрахований на один олімпійський цикл, до 2025 року.

Спортивних шкіл із вищою категорією в Україні лише близько сотні, на Полтавщині лише дві: у Полтаві та Кременчуці.

Вперше СДЮШОР отримала вищу категорію у 2009 році. Й четвертий олімпійський цикл підтверджує статус. Це покладає неабияку відповідальність на кременчуцьку спортивну школу олімпійського резерву.

Досягти такого результату вдалося злагодженій роботі керівництва та тренерського складу.