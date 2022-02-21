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Кременчук, Коронавірус / Карантин

21 лютого померла 85-річна невакцинована кременчужанка з COVID-19

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 137

 

За добу у місті захворіло 107 людей, а одужало 369

21 лютого в місті зареєстрували 107 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 54 жінки віком від 22 до 82 років, 41 чоловік віком від 24 до 80 років, 7 дітей віком від 1 до 16 років та 5 дітей до року. Із вперше виявлених випадків захворювання 89 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 18 – лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях перебуває 154 людини. За добу одужало 369 пацієнтів.

На жаль, померла невакцинована жінка 85 років.

Загалом у Кременчуці налічують 22 654 хворих, одужало 19 234, померло 703.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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