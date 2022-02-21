Путін підписав указ про визнання незалежності «ЛДНР» та висунув ультиматум Україні

Про підписання указу президент Росії Володимир Путін повідомив у майже годинному відеозверненні до своїх громадян. У ньому він зробив довгий екскурс в історію, нагадавши свої мантри про те, що «сучасна Україна цілком створена Росією за рахунок відторгнення частини її історичних територій» та погрожував Україні, США та НАТО.
У зверненні він наголосив, що Україна для Росії не просто сусідня країна, а «частина її історії» та в черговий раз заявив, що «Хрущов подарував Крим Україні».
Путін вчергове назвав Революцію Гідності «державним переворотом» та висловився, що «нова військова стратегія України — це ні що інше, як підготовка до бойових дій проти Росії».
Він зазначив, що нещодавно президент Зеленський начебто заявив про можливу відмову України від без'ядерного статусу:
- Обзавестися тактичною ядерною зброєю Україні буде набагато простіше, особливо при технологічній підтримці з-за кордону. З появою в України зброї масового ураження ситуація в питанні безпеки в світі і для Росії зміниться докорінно, ми не можемо не реагувати на ці загрози.
На думку Путіна, вступ України до НАТО та розміщення на її території озброєння — питання вирішене, а головна мета Заходу — стримати розвиток Росії. У зв'язку з цим, на його переконання, «Росія має повне право вживати відповідних заходів».
Після цього він оголосив про визнання незалежності «ЛДНР»:
А наостанок він пригрозив Україні:
Отже, війна на Донбасі може перерости у війну не з гібридними російсько-окупаційними військами, а з регулярними військами Росії, які придуть «на допомогу» визнаним Путіним «ЛДНР».
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