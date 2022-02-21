Секретар РНБО Олексій Данілов провів короткий брифінг в перерві екстреного засідання

Зв словами Олексія Данілова, засідання Ради національної безпеки і оборони України незабаром продовжить роботу – засідання не закрите. Президент України Володимир Зеленський наразі проводить перемовини з лідерами західних країни щодо ситуації, пов'язаної з підписанням Путіним указу про визнання "ЛДНР". Олексій Данілов заявив, що по закінченню засідання РНБО Президент України виступить зі зверненням до українського народу.
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