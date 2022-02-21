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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путин против украинского народа

Секретар РНБО Олексій Данілов провів короткий брифінг в перерві екстреного засідання

Вчора, 23:41 Переглядів: 431

 

Сектор безпеки та оборони України переведений в цілодобовий режим роботи

Зв словами Олексія Данілова, засідання Ради національної безпеки і оборони України незабаром продовжить роботу – засідання не закрите. Президент України Володимир Зеленський наразі проводить перемовини з лідерами західних країни щодо ситуації, пов'язаної з підписанням Путіним указу про визнання "ЛДНР". Олексій Данілов заявив, що по закінченню засідання РНБО Президент України виступить зі зверненням до українського народу.

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Автор: Віктор Крук
Теги: РНБО війна президент
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