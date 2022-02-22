Путін наказав ввести російські війська на територію ОРДЛО

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Війська вводяться під прикриттям виконання «функцій по підтримки миру»

Президент Росії Володимир Путін в підписаних указах про визнання «ЛДНР» доручив Міністерству оборони ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Російське Міноборони «забезпечить здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру» в ОРДЛО до встановлення дипломатичних відносин із так званими Луганською і Донецькою «народними республіками».

Укази Путіна щойно опубліковані на порталі правової інформації РФ.

Крім того, президент Росії доручив Міністерству закордонних справ встановити дипломатичні відносини з так званими «ЛДНР» та розпочати перемовини про укладання «договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу».

Щойно стало відомо, що російські війська вже входять на територію України - на тимчасово непідконтрольні уряду України райони Донецької та Луганської областей. Про це повідомив волонтер, колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков.



