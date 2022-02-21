Кременчужани збирають підписи проти будівництва храму Московського патріархату на Петрівці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 353 Коментарів: 1

На сесію Кременчуцької міської ради, яка відбудеться 24 лютого, виносять питання «Про включення до Переліку першого типу об'єкту оренди, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, оголошення аукціону про передачу в оренду, затвердження умов, додаткових умов його оренди». Одразу до міського голови Віталія Малецького та секретаря міськради Юрія Гриценка організації направили листи з проханням зняти питання про оренду землі УПЦ МП (Українській православній церкві Московського патріархату). З проханням звернулися організації ветеранів російсько-української війни та політична партія ГО «Кременчуцький патріотичний клуб «Доброволець» та «Захисник нації».

Також після спільної молитви на площі Перемоги збирали підписи про виключення питання з порядку денного сесії Кременчуцької міської ради.