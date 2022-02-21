Кременчужанина Василя Удовенка нагородили «Орденом пошани»

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Керівник хореографічного колективу ансамблю «Славутич» Василь Удовенко* став лауреатом національного проєкту «Твої імена, Україно». Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагородив відомого кременчужанина «Орденом пошани», грамотою за вагомий особистий внесок у розбудову незалежної України та Книгою пошани українців, які мають вагомий вплив на історичний розвиток країни.

*Василь Олексійович Удовенко – відомий в Кременчуці діяч культури, балетмейстер, керівник хореографічного колективу народного ансамблю пісні і танцю «Славутич» (зараз це «Комунальний заклад культури «Культурно-освітній мистецький заклад «Славутич»), Заслужений працівник культури України.