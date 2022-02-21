Як у Кременчуці виглядатиме Word Academy Taekwondo WT

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 2 309 Коментарів: 1

Федерація тхеквондо Кременчука отримала в оренду одне з приміщень навчально-виробничого комбінату, яке наприкінці минулого року передали на баланс спортшколи «Авангард». Президент Федерації тхеквондо Кременчука та депутат Кременчуцької міської ради Олександр Березянський розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що у приміщенні планують зробити ремонт та відкрити академію тхеквондо. Інші приміщення з високою стелею та заїздом планують використовувати для занять художньою гімнастикою та велоспортом.

Так напочатку виглядало приміщення навчально-виробничого комбінату

- Минулого року нам дали по «депутатському мільйону». Оскільки зал знаходиться на кордоні мого округу, то вирішив свій «депутатський мільйон» використати на зал, - поділився планами щодо фінансового залучення Олександр Березянський. - Одного мільйона на реалізацію плану не вистачить, тому доведеться залучати ще додаткові кошти.

Президент Федерації тхеквондо Кременчука Олександр Березянський та проєктант та головний суддя змагань Дмитро Лизун

Роботи планують розпочати й завершити у цьому році. Вікна у залі частково закладуть й зроблять другий поверх із кабінетом для тренера, роздягальнями, сучасним освітленням. Самі спортсмени під час змагань, якщо вони не виступають, будуть перебувати на другому поверсі.

Олександр Березянський розповів, що зараз розробляють детальний кошторис. Кошти для депутатів («депутатський мільйон») мають виділити на березневій сесії, а після проведення тендеру (приблизно з початку літа) розпочати роботи.

- Ми зможемо проводити змагання з новою електронною системою, яку закупимо за рахунок «Громадського бюджету». Усі збори спортсменів Кременчука та збірної Полтавщини будуть проходити в цьому залі. Тут буде знаходитися дороговартісна електроніка. Й будуть створені всі умови для тренування дітей, - розповів президент Федерація тхеквондо Кременчука Олександр Березянський.

Проєкт нового залу тхеквондо, який стане окрасою не лише Кременчука, а й центральної України

За словами Олександра, таких спеціалізованих залів немає у центральній Україні. Зараз спортсмени тренуються на дерев’яних покриттях у шкільних залах, які не пристосовані для таких занять.

У новому залі планують не лише тренування з протекторами, а й готувати спортсменів з пумсе, саме для розвитку цього направлення у залі розмістять дзеркала. Перед будівлею планують облаштувати територію, а згодом проводити тут літній спортивний табір.

На відкриття Word Academy Taekwondo WT планують запросити представника Кукківона з Кореї, єдиного навчального центру тхеквондо, який розташований у Сеулі.

Змагання спортсменів не з дешевих. Вивести одного спортсмена на змагання коштує приблизно 100 000 грн. Цікаво, що коли кременчуцькі тхеквондисти вказали певну марку при купівлі протекторів в рамках «Громадського бюджету», в Україні відкрилося представництво KPNP з продажу електронного обладнання.

Тренування планують проводити не лише у цьому залі, а й залишити по школах, які є зараз. Адже охочих займатися тхеквондо у Кременчуці багато - близько 500-600 дітей.