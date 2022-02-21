Страховий Шерлок Холмс

На сьогодні страхування - доволі зрозуміла і звична справа. Більшість мають застраховані автомобілі, квартири, поліси медичного страхування та страхування від нещасного випадку.

І нас уже давно не дивує, коли разом з абонементом у тренажерний зал чи відправляючи дитину на екскурсію ми сплачуємо за страховий поліс.

Насамперед тому, що страхування – це про гарантії, це про реальний фінансовий захист. Страховий поліс - це про вигідність і зручність.

Якщо трапляється подія, яка є страховим випадком, людина чекає на виплату в максимально стислі терміни. І це зрозуміло. Важливо вчасно отримати фінансову підтримку.

Але перед цим проходить непомітний для клієнта етап, який ми називаємо страховим розслідуванням.

Так, і професійні Шерлоки Холмси в нас теж є! )

З чого він починається? З прискіпливої перевірки документів перед укладанням договору страхування. Про фінансовий моніторинг чули? Кожен стикався з ним у банках. Ми також, як фінансова установа, залучені до цього процесу. Перевіряємо людину про наявність (не дай Боже), або відсутність її у списках терористів, та санкційних списках. Якщо все гаразд, укладаємо договір страхування. Ну а якщо ні... Не будемо про таке. Наразі поки все було гаразд! )

Якщо під час дії договору стався страховий випадок, наші страхові детективи перевіряють легітимність такого страхового випадку. Щоби відсіяти всі можливі випадки страхового шахрайства, страхова компанія має право проводити перевірку всієї наданої інформації. Обставини пригоди, чи не було алкогольного сп’яніння, історія госпіталізацій, діагнози, звернення до лікарів.

Для перевірки інформації можуть відсилатися відповідні запити до лікарень, поліції, прокуратури.

Наголошую, друзі - уникнути такої перевірки неможливо!

Адже ми теж цінуємо своє ім’я та дбаємо про репутацію в очах ділових партнерів та клієнтів.

Тому моя особиста рекомендація – будьте максимально чесними. Це сприятиме позитивному рішенню щодо виплати в майбутньому. Та й вам на душі буде сонячно! )

Якщо залишилися питання, традиційно, завжди радий допомогти. Свої запитання можна залишати під публікацією на сторінці компанії на FB. Всім вдалого дня!

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