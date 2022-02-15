Терміново потрібна допомога: кременчужанка Юлія Тимченко два роки бореться за життя

Кременчужанка Юлія Тимченко з червня 2020 року почалася боротьба за життя. Після проведеної операції встановили діагноз - дифузна В-великоклітинна лімфома IV ст. З тих пір провели: 6 курсів хіміотерапії за схемою R-CHOP та 2 курси високодозної хіміотерапії DHAP.
У зв'язку зі швидким прогресуванням хвороби дівчині призначили трансплантацію кісткового мозку! Перед пересадкою провели ще 3 курси R-ICE та семиденну високодозну хімію.
23 грудня 2021 року кременчужанці зробили пересадку кісткового мозку.
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