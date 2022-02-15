Терміново потрібна допомога: кременчужанка Юлія Тимченко два роки бореться за життя

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 629

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Кременчужанка Юлія Тимченко з червня 2020 року почалася боротьба за життя. Після проведеної операції встановили діагноз - дифузна В-великоклітинна лімфома IV ст. З тих пір провели: 6 курсів хіміотерапії за схемою R-CHOP та 2 курси високодозної хіміотерапії DHAP.

У зв'язку зі швидким прогресуванням хвороби дівчині призначили трансплантацію кісткового мозку! Перед пересадкою провели ще 3 курси R-ICE та семиденну високодозну хімію.

23 грудня 2021 року кременчужанці зробили пересадку кісткового мозку.

- Зараз необхідно завдати вирішального удару по цій болячці. Мені призначено терапію інноваційним препаратом Брентуксімаб (Адцетріс) 16 курсів, ціна у нього теж інноваційна 1 флакон - 110 000 грн. на 1 курс потрібно 2 флакони. Я перебуваю у програмі допомоги пацієнтам компанії «‎ Такеда »‎ - 29 флаконів компанія дає безкоштовно, а три флакони потрібно купити. Сума збору – 330 000 грн, - розповіла Телеграфу Юлія Тимченко.

Картки для надання допомоги: 4441 1144 2246 8940 - монобанк та 4149 4390 0343 1115 - Приватбанк