80 обстрілів за день, 359 – за тиждень та провокації з боку російських окупаційних військ

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Пресцентр штабу ООС повідомляє, що упродовж минулої доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень режиму «тиші», 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння. Втрат серед наших військовослужбовців немає, поранений один військовослужбовець.

Об’єднані сили ЗСУ контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

За минулий тиждень на передовій зафіксовано 359 порушень «тиші», 285 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє захисників України загинули, восьмеро поранені, двоє дістали бойове травмування. Варто зауважити, за тиждень з 7 по 13 лютого було зафіксовано 34 порушення режиму «тиші», тобто інтенсивність обстрілів зросла більше ніж удесятеро.

Противник масово застосовував артилерію калібру 122 мм та 152 мм, міномети 82 мм та 120 мм калібру, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. 14 та 16 лютого окупанти задіяли БПЛА, за допомогою яких скидали постріли ВОГ-17 та ВОГ-25. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили один безпілотний літальний апарат противника.

У пресцентрі штабу ООС наголошують, що українські військовослужбовці відкривають вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців.

Нагадаємо, 19 лютого під час виконання бойових завдань потрапив під мінометний обстріл та загинув військовослужбовець 30-ї ОМБр капітан Антон Сидоров. Внаслідок ворожого обстрілу у районі сіла Опитне загинув солдат Денис Кононенко.

17 лютого російські окупаційні війська цинічно обстріляли Станицю Луганську, випустивши 32 снаряди 122 мм калібру. Снаряди влучили у дитячий садочок, де в той час перебували діти. Цього ж дня з артилерії було обстріляне село Врубівка. Пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи та газогін. 18 лютого збройні формування РФ з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів обстріляли КПВВ «Щастя», на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН.

20 лютого російські окупаційні війська з провокативною метою відкрили вогонь з важкого озброєння по населеному пункту Луганськ.

Противник цілеспрямовано здійснює обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнають цивільні мешканці. При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України.

Пресцентр штабу ООС офіційно повідомляє, що Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Дії українських військовослужбовців мають винятково оборонний характер.

- Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона постійно інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій, - йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.