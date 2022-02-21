У Кременчуці вшанували загиблих воїнів Андрія Покладова та Миколу Лебедя

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У Кременчуці вшанували пам'ять загиблого у 2015 році АТОвця Андрія Покладова та Миколу Лебедя, який загинув у 2021 році. Студенти ВПУ №7 спільно з ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО: Живи і пам'ятай» зачитали рядки з історії життя кременчужан.

Також на площі Незалежності на екрані показували банер із зображенням загиблих Героїв.

Андрій Покладов (09.10.1972 – 19.02.2015) - старший лейтенант. Командир зенітної батареї 15-го батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади. Загинув 19 лютого 2015 року під час виведення українських військ з «Дебальцевської дуги». Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Микола Лебідь (04.06.1998 – 20.02.2021) - старший солдат. Старший оператор 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 20 лютого 2021 року під час пожежі у бліндажі, яка виникла близько 4-ї години ранку на ВОП поблизу с. Водяне (район Донецького аеропорту).

У Міністерстві оборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування захисників і захисниць України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. У заході взяли участь близькі та родичі полеглих Героїв, представники керівництва Міністерства оборони України, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці Київського гарнізону.

19 лютого Дзвін Пам’яті пролунав 6 разів.