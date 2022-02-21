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Надзвичайні новини

«Драгер» зашкалив: у Кременчуці копам попався п'янючий водій

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 941

 

Висновок лікаря — 2.81 проміле алкоголю

У Кременчуці копи зупинили автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху, а водій виявився п'янючим. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

Під час спілкування із 31-річним керманичем інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат «Драгеру» не визначився, бо концентрація алкоголю перевищувала допустимий діапазон. Тоді чоловіку запропонували пройти огляд у медичному закладі. Висновок лікаря — 2.81 проміле алкоголю.

До того ж, патрульні з'ясували, що водій вже позбавлений судом права керувати авто.

Інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водія від керування машиною.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель драгер
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