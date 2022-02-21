«Драгер» зашкалив: у Кременчуці копам попався п'янючий водій

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 941

У Кременчуці копи зупинили автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху, а водій виявився п'янючим. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

Під час спілкування із 31-річним керманичем інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат «Драгеру» не визначився, бо концентрація алкоголю перевищувала допустимий діапазон. Тоді чоловіку запропонували пройти огляд у медичному закладі. Висновок лікаря — 2.81 проміле алкоголю.

До того ж, патрульні з'ясували, що водій вже позбавлений судом права керувати авто.

Інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водія від керування машиною.