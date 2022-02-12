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Кременчук, Здоров'я

У Дитячій лікарні Кременчука дівчинка з гострим апендицитом 12 годин чекала на операцію

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 1 043

 

«Швидка» привезла дитину до лікарні о 20.20, але прооперувати її змогли лише о 8.00 ранку

Надвечір 8 лютого у Кременчуцькій дитячій лікарні вкотре трапився прикрий інцидент: дівчинці з гострим апендицитом відмовили у негайному проведенні операції і запропонували чекати до ранку.

Дитину привезли до лікарні на «швидкій» - але там в допомозі відмовили
Щоб отримати допомогу лікарів, батькам довелося везти дитину аж в Горішні Плавні

«ТелеграфЪ» поспілкувався з мамою дитини, аби з'ясувати подробиці.

- Ми поступили до Дитячої лікарні 8 лютого о 20.20 з гострим апендицитом. Усі лікарі були на операціях, ми чекали близько години. Спочатку доньку хотіли покласти в коридорі, але потім все ж таки поклали у кабінеті хірурга. Коли спустилися лікарі, з'ясувалося, що стерильних інструментів більше немає. Після чотирьох операцій інструмент миють та закладають в автоклав для стерилізації - і все. Нас записали на операцію на ранок, дали список ліків, які треба було прокапати, аби не розірвався апендицит. Операцію дитині зробили о 8.00 ранку, - розповіла жінка.

 

Коментар виконуючого обов'язки директора Дитячої лікарні Руслана Германа з приводу цієї ситуації нам взяти традиційно не вдалося. Але під час засідання Президії міської ради 10 лютого мер міста розповів, чому дитині не зробили операцію одразу після того, як її привезла «швидка»:

- Ми вчора ввечері розбирали ситуацію щодо відсутності п'ятого комплекту інструментів. Ці комплекти повинні бути в наявності. Я вам обіцяю, що таке більше не повториться.

Згадав Віталій Малецький і про ліки, які мати була змушена купляти за власний рахунок - адже у пакет від НСЗУ по апендициту не входить усе необхідне для лікування.

- Якщо в родині складна матеріальна ситуація, потрібно зібрати усі чеки, і ми компенсуємо ці затрати через механізм матеріальної допомоги, - сказав пан Малецький.

 

Але на цьому історія не закінчилася. Станом на 11 лютого дівчинка вже почувається добре, проте мама все ж таки вирішила подати скаргу на те, що операцію довелося відкласти. І тут на неї чекала несподіванка: на гарячій лінії НСЗУ їй відповіли, що з цього питання потрібно звертатися у МОЗ - а там перенаправили назад у Національну службу здоров'я. 

«ТелеграфЪ» продовжує слідкувати за розвитком подій і обов'язково розповість, як завершиться ця історія.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: h.kremenchuk
Теги: дитина операція апендицит дитяча лікарня
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