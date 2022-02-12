У Дитячій лікарні Кременчука дівчинка з гострим апендицитом 12 годин чекала на операцію

Надвечір 8 лютого у Кременчуцькій дитячій лікарні вкотре трапився прикрий інцидент: дівчинці з гострим апендицитом відмовили у негайному проведенні операції і запропонували чекати до ранку.
«ТелеграфЪ» поспілкувався з мамою дитини, аби з'ясувати подробиці.
Коментар виконуючого обов'язки директора Дитячої лікарні Руслана Германа з приводу цієї ситуації нам взяти традиційно не вдалося. Але під час засідання Президії міської ради 10 лютого мер міста розповів, чому дитині не зробили операцію одразу після того, як її привезла «швидка»:
Згадав Віталій Малецький і про ліки, які мати була змушена купляти за власний рахунок - адже у пакет від НСЗУ по апендициту не входить усе необхідне для лікування.
Але на цьому історія не закінчилася. Станом на 11 лютого дівчинка вже почувається добре, проте мама все ж таки вирішила подати скаргу на те, що операцію довелося відкласти. І тут на неї чекала несподіванка: на гарячій лінії НСЗУ їй відповіли, що з цього питання потрібно звертатися у МОЗ - а там перенаправили назад у Національну службу здоров'я.
«ТелеграфЪ» продовжує слідкувати за розвитком подій і обов'язково розповість, як завершиться ця історія.