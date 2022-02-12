Патрульні Кременчука затримали чоловіка за наркотиками, який пропонував хабар

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 336

Сьогодні, 12 лютого, на вулиці Лікаря О. Богаєвського. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у 51-річного громадянина речовини, ззовні схожі на наркотичні. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

З метою уникнення відповідальності чоловік почав пропонувати інспекторам хабар у розмірі 250 гривень за непритягнення його до відповідальності. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксації події.

Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 309 ККУ.