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Кременчук, Коронавірус / Карантин

167 випадків COVID-19 зафіксовано у Кременчуці - з них 10 дітей

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 382

 

Одна людина померла

Всора, 11 лютого, у Кременчуці зареєстрували 167 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 80 жінок віком від 18 до 81 року, 77 чоловік віком від 18 до 86 років, 7 дітей віком від 2 до 16 років та три дитини першого року життя.

Із вперше виявлених випадків захворювання 144 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 23 пацієнта лікуються в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 136 пацієнтів.
По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 71 пацієнт.
На жаль, помер чоловік 70 років, не вакцинований.
Всього зареєстровано 21 324. Одужало 18 061. Померло 686

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус статистика
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