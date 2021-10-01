Щоб отримати допомогу лікарів, батькам довелося везти дитину аж в Горішні Плавні

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 417

«‎ТелеграфЪ» зміг поспілкуватися з мамою дитини, яку доставили до Кременчуцької міської дитячої лікарні 28 вересня о 20.45 з підозрою на перелом руки та дізнався подробиці цього випадку.



Одразу слід зазначити, що мова йде не про хлопчика, як казали всі учасники подій, а про 2-річну дівчинку. Справа в тому, що батьки привезли дитину до лікарні вже не вперше і залишили її в машині, аби зайвий раз не турбувати пошкоджену руку. В приймальному відділенні був присутній лише батько, якого й бачили співробітники правоохоронних органів та мама хлопчика з травмою носа.

А почалася ця історія трохи раніше. Мама маленької дівчинки розповіла:

- Ми їздили до дитячої лікарні двічі. Коли вперше приїхали, нам відповіли, що лікарів немає. Просили зробити рентген, але нам відмовили, запропонувавши прийти завтра. Після цього поїхали до Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» - сподівалися зробити обстеження там, аби зрозуміти, чи дійсно в доньки перелом. Але там сказали, що для такої маленької дитини їхній рентген-апарат не підійде.

Саме в ЛІЛ «‎Кременчуцькій» розгубленим батькам і порадили повернутися в дитячу лікарню. Медики були впевнені, що черговий лікар там має бути.

- Другого разу я залишилася з донькою в машині, адже вона плакала від найменшого руху, і чоловік пішов сам. Рука дуже боліла і сильно опухла, ми просили у медсестри дати яке-небудь знеболююче - але ж ні. Цього разу біля лікарні була «швидка» і поліцейська машина, а в приймальному відділенні - жінка з хлопчиком. Мій чоловік просив покликати хірурга чи педіатра, зателефонувати їм або хоча б порадити, куди можна звернутися в Кременчуці. Максимум що нам запропонували - покласти дитину в стаціонар і чекати там до ранку.

Батьки зрозуміли, що допомоги не дочекаються і почали самостійно шукати варіанти по області. Зателефонували в Полтаву, там відповіли, що і обладнання, і лікарі є. Сім'я збиралася вже їхати до обласного центру, але свекруха розповіла про лікарню в Горішніх Плавнях. Там дівчинку обстежили. Виявилося, що в неї був не перелом, а звичайний вивих. Ручку вправили, зараз дитина чудово себе почуває.

Проте батьки досі вражені ситуацією - адже для того, щоб зробити рентген, довелося везти доньку до іншого міста.