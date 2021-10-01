Щоб отримати допомогу лікарів, батькам довелося везти дитину аж в Горішні Плавні

В Кременчуцькій міській дитячій лікарні двічі відмовилися зробити рентген, про телемедецину ніхто й не згадав
«ТелеграфЪ» зміг поспілкуватися з мамою дитини, яку доставили до Кременчуцької міської дитячої лікарні 28 вересня о 20.45 з підозрою на перелом руки та дізнався подробиці цього випадку.
Одразу слід зазначити, що мова йде не про хлопчика, як казали всі учасники подій, а про 2-річну дівчинку. Справа в тому, що батьки привезли дитину до лікарні вже не вперше і залишили її в машині, аби зайвий раз не турбувати пошкоджену руку. В приймальному відділенні був присутній лише батько, якого й бачили співробітники правоохоронних органів та мама хлопчика з травмою носа.
А почалася ця історія трохи раніше. Мама маленької дівчинки розповіла:
Саме в ЛІЛ «Кременчуцькій» розгубленим батькам і порадили повернутися в дитячу лікарню. Медики були впевнені, що черговий лікар там має бути.
Батьки зрозуміли, що допомоги не дочекаються і почали самостійно шукати варіанти по області. Зателефонували в Полтаву, там відповіли, що і обладнання, і лікарі є. Сім'я збиралася вже їхати до обласного центру, але свекруха розповіла про лікарню в Горішніх Плавнях. Там дівчинку обстежили. Виявилося, що в неї був не перелом, а звичайний вивих. Ручку вправили, зараз дитина чудово себе почуває.
Проте батьки досі вражені ситуацією - адже для того, щоб зробити рентген, довелося везти доньку до іншого міста.