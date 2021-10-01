«Кремінь-АТО» завоював бронзові нагороди й мав шанс зіграти у фінали кращих

Футбольна команда «Кремінь-АТО», яка складається з учасників бойових дій, з 2016 року бере участь в регулярному чемпіонаті України з футболу серед команд «Ліги учасників АТО» на Кубок Героїв АТО. Вперше нашим хлопцям вдалося пробитися до фіналу, але кременчужани не змогли взяти участь у битві кращих. Про те, з чим це пов’язано та як себе в цьому сезоні проявила команда, «ТелеграфЪ» поспілкувався з капітаном «Кремінь-АТО» Василем Кіндратенком.
Цього сезону «Кремінь-АТО» змагався у дивізіоні Схід. За підсумками року кременчужани посіли 3-є місце в групі, за що отримали бронзові нагороди від Всеукраїнського об’єднання «Українці разом».
З Полтавщини у когорту кращих потрапили одразу дві команди: «Кремінь-АТО» та «Зіньків-АТО».
«Кремінь-АТО» мав увійти у фінальну частину змагань, де зустрічалися 24 найкращі команди України. Через брак коштів наші хлопці не змогли взяти участь у битві кращих.
Василь запевнив, що наші хлопці й надалі змагатимуться в чемпіонаті України. У 2022 році «Кремінь-АТО» у 8 сезоні чемпіонату боротиметься за нагороди. Тому нашим хлопцям потрібна фінансова підтримка як з боку депутатського корпусу, так і спонсорів та партнерів.