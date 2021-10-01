«Кремінь-АТО» завоював бронзові нагороди й мав шанс зіграти у фінали кращих

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 189

Футбольна команда «Кремінь-АТО», яка складається з учасників бойових дій, з 2016 року бере участь в регулярному чемпіонаті України з футболу серед команд «Ліги учасників АТО» на Кубок Героїв АТО. Вперше нашим хлопцям вдалося пробитися до фіналу, але кременчужани не змогли взяти участь у битві кращих. Про те, з чим це пов’язано та як себе в цьому сезоні проявила команда, «ТелеграфЪ» поспілкувався з капітаном «Кремінь-АТО» Василем Кіндратенком.

Цього сезону «Кремінь-АТО» змагався у дивізіоні Схід. За підсумками року кременчужани посіли 3-є місце в групі, за що отримали бронзові нагороди від Всеукраїнського об’єднання «Українці разом».

- Кожен сезон для нас важкий, адже ми команда збірної Кременчука, де беруть участь футболісти з різних військових формувань, поліції та військовослужбовці запасу, тому нам дуже складно. Оскільки наші хлопці проходять військову службу й залучаються до спецоперацій проведення в зоні ООС та військовому параді, тому сезон для нас вийшов складним у плані комплектування основного складу команди, - розповів Василь.

З Полтавщини у когорту кращих потрапили одразу дві команди: «Кремінь-АТО» та «Зіньків-АТО».

«Кремінь-АТО» мав увійти у фінальну частину змагань, де зустрічалися 24 найкращі команди України. Через брак коштів наші хлопці не змогли взяти участь у битві кращих.

- Нас офіційно запросив голова Федерації України Ліги учасників АТО та голова Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці разом» Руслан Руденко. Але, на жаль, довелося відмовитися. Хочемо подякувати за підтримку міському голові Віталію Малецькому, депутатам, федерації футболу та арбітрів, - додав капітан Василь Кіндратнко.

Василь запевнив, що наші хлопці й надалі змагатимуться в чемпіонаті України. У 2022 році «Кремінь-АТО» у 8 сезоні чемпіонату боротиметься за нагороди. Тому нашим хлопцям потрібна фінансова підтримка як з боку депутатського корпусу, так і спонсорів та партнерів.