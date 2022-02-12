Спецпризначенці затримали торговця зброєю у Кременчуці

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У Кременчуці правоохоронці затримали кременчужанина, який торгував зброєю. Слідчими та оперативниками поліції Кременчука, спільно з працівниками Управління служби безпеки України в Полтавській області, із залученням батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, припинено протиправну діяльність кременчужанина, пов’язану з незаконним обігом зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження.

- За попередньою версією слідства, протягом тривалого часу 48-річний кременчужанин збував ножі через мережу інтернет. Поліцейськими Кременчука проведено ряд оперативних заходів та санкціонований судом обшук помешкання фігуранта. Під час слідчих дій правоохоронцями вилучено ножі, патрони різного калібру та предмети схожі на зброю. Всі вилучені речові докази направлено на експертизу. Наразі походження вилученої зброї встановлюється, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 та частини 2 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Тривають слідчі дії. У разі визнання судом вини фігуранту загрожує від трьох до 7 років позбавлення волі.