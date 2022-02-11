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«Працюйте спокійно, ми прикриємо»: «Правий сектор» з Кременчука отримав допомогу

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 585 Коментарів: 2

 Караван допомоги надійшов у кілька підрозділів

В Авдіївку доставлений караван допомоги бійцям «Правого сектору» від кременчужан. Вантаж доїхав та розділений між ротами Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».

Бійці передавали кременчужанам величезний привіт та подяку за допомогу: «Працюйте спокійно, ми прикриємо!».

Нагадаємо, що кременчужани за три дні зібрали 34 050 грн. За ці кошти купили смаколиків, ліків (протизастудні, протизапальні, для шлунку, знеболювальні, тощо), чорний шоколад, засоби особистої гігієни, цигарки та запчастини на Т4.

34 050 грн за три дні зібрали кременчужани для бійців «Правого сектора»
Бійцям «Правого сектора» на передову збирають допомогу
 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Кулясов
Теги: військові допомога правий сектор
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Коментарі: 2

1 008
Angel737:
Сьогодні, 10:30

Слава Героям Украины! 
Спасибо и низкий поклон, всем тем, кто скинулся деньгами.


13 7
1 339
antikola:
Сьогодні, 11:14

Росія має намір перекрити близько 70% акваторії Чорного та Азовського морів з 21:00 13 лютого до 21:00 19 лютого під приводом ракетних та артилерійських навчань.

Найвєлічайший кричав і висняв, хто здав Крим. Навіть є порушені справи. А хто здає Чорне і Азрвське море? Агов Володя, бери пістоль і на війну, як ти кричав по ситуації в Криму підхід до наших портів, бо такого точно не було і при тобі це ВПЕРШЕ.


7 5

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