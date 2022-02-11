«Працюйте спокійно, ми прикриємо»: «Правий сектор» з Кременчука отримав допомогу

В Авдіївку доставлений караван допомоги бійцям «Правого сектору» від кременчужан. Вантаж доїхав та розділений між ротами Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».
Нагадаємо, що кременчужани за три дні зібрали 34 050 грн. За ці кошти купили смаколиків, ліків (протизастудні, протизапальні, для шлунку, знеболювальні, тощо), чорний шоколад, засоби особистої гігієни, цигарки та запчастини на Т4.
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Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).