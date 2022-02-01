Терміново: бійцям «Правого сектора» на передову збирають допомогу

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8 рік поспіль на передових позиціях нашу країну захищає Добровольчий український корпус «Правий сектор». В окопах та бліндажах військовим не вистачає домашнього затишку: аромату фірмового маминого борщу чи запашних бабусиних пиріжків з капустою. Саме тому у редакції «Приватна газета» споряджаємо посилку нашим захисникам. Для 3-ї окремої стрілецької роти ДУК Правий сектор збираємо допомогу до понеділка, 7 лютого.

Дитячі спогади у вигляді печива, цукерок, домашньої випічки можна залишити у приймальній за адресою: вул. Шевченка, 50А.

Для тих, хто немає змоги принести смаколики до редакції, то можна перерахувати кошти на картку Сергія Кулясова. Власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов особисто відповідає за кожну копійку, переданий мандарин та смаколик.

Картка ПриватБанку 5168 7422 3018 4446 (Кулясов С.В.).

Збір триває до понеділка, 7 лютого, за адресою: вулиця Шевченка, 50А.