«Теплоенерго» може зекономити майже 7 мільйонів на реконструкції котельні у Кременчуці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 368 Коментарів: 3

31 січня відбувся тендер на реконструкцію котельні на Третьому Занасипі. Очікувана вартість закупівлі визначена 46 млн 570 тис грн. Замовником робіт виступає комунальне підприємство «Теплоенерго». У тендері взяло участь три підприємства, найдешевшу ціну на аукціоні запропонувало ТОВ «Котлогаз» - 39 млн 770 тис грн, що на 6,8 млн грн нижче від очікуваної ціни. Наразі саме його пропозиція акцептована і очікує на рішення замовника щодо визнання переможцем. (Рішення ухвалюють після перевірки документації на відповідність тендерним вимогам). Інформація розміщена в системі електронних закупівель Prozorro.

Конкурентами «Котлогазу» були ТОВ «Стікс-Оіл Енерджі» (улюблений підрядник «Теплоенерго») та ТОВ «Устимівський котельно-механічний завод». Їхні цінові пропозиції програли хоча жоден з учасників не знижував ціну.

Нагадаємо, у процесі підготовки тендеру ТОВ «Котлогаз» поскаржився на умови закупівлі, які виставило КП «Теплоенерго». Їх фактично неможливо було виконати, бо в тендерній документації бракувало даних (зокрема, було посилання на проєкт реконструкції котельні — а сам проєкт претендентам не надали).

На вимогу «Котлогазу» замовник вніс зміни до тендерної документації та передбачив можливість ознайомитися з проєктом. Однак відмовився відстрочити аукціон і дати більше часу учасникам на підготовку.