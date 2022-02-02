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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

«Теплоенерго» може зекономити майже 7 мільйонів на реконструкції котельні у Кременчуці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 368 Коментарів: 3

 

Сума економії у 6,8 млн грн передбачається, якщо підприємство визнає переможцем ТОВ «Котлогаз»

31 січня відбувся тендер на реконструкцію котельні на Третьому Занасипі. Очікувана вартість закупівлі визначена 46 млн 570 тис грн. Замовником робіт виступає комунальне підприємство «Теплоенерго». У тендері взяло участь три підприємства, найдешевшу ціну на аукціоні запропонувало ТОВ «Котлогаз» - 39 млн 770 тис грн, що на 6,8 млн грн нижче від очікуваної ціни. Наразі саме його пропозиція акцептована і очікує на рішення замовника щодо визнання переможцем. (Рішення ухвалюють після перевірки документації на відповідність тендерним вимогам). Інформація розміщена в системі електронних закупівель Prozorro.

Конкурентами «Котлогазу» були ТОВ «Стікс-Оіл Енерджі» (улюблений підрядник «Теплоенерго») та ТОВ «Устимівський котельно-механічний завод». Їхні цінові пропозиції програли хоча жоден з учасників не знижував ціну.

Нагадаємо, у процесі підготовки тендеру ТОВ «Котлогаз» поскаржився на умови закупівлі, які виставило КП «Теплоенерго». Їх фактично неможливо було виконати, бо в тендерній документації бракувало даних (зокрема, було посилання на проєкт реконструкції котельні — а сам проєкт претендентам не надали).

«Піди туди – не знаю, куди»: «Теплоенерго» оголосило 46-мільйонний тендер на котельню для Третього Занасипу

На вимогу «Котлогазу» замовник вніс зміни до тендерної документації та передбачив можливість ознайомитися з проєктом. Однак відмовився відстрочити аукціон і дати більше часу учасникам на підготовку.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тендер Теплоенерго Prozorro
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Коментарі: 3

720
shtai:
Сьогодні, 11:12

Передбачаю: котлогаз не буде відповідати тендерним вимогам.


2 0
570
Кавоман:
Сьогодні, 11:13

Найбільше турбує ось це:

Конкурентами «Котлогазу» були ТОВ «Стікс-Оіл Енерджі» (улюблений підрядник «Теплоенерго») та ТОВ «Устимівський котельно-механічний завод». Їхні цінові пропозиції програли хоча жоден з учасників не знижував ціну.


2 0
991
inattentive:
Сьогодні, 11:47

Часто проектанты заранее делают проект уже "под кого то".

Соответственно, время подготовки ценовой политики с наибольшим шансом выиграть тендер остается у того кто "дружит" с проектантами.

Кроме того, часто бывает так что данные проекта (чертежи ,спецификации)  для ознакомления передают не все.

Например просто пишут "Шкаф управления" , и все , а что за шкаф какая "начинка", какие требования - по умолчанию.


2 0

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