У Кременчуці в пожежі померла жінка

З’ясовують причину смерті
11 лютого близько 5.02 на вул. О.Петрусенко, 9 сталася пожежа в 1-кімнатній квартирі. Як повідомляє пресслужба ДСНС, у результаті померла жінка.
86-річна господарка квартири померла в кареті ЕМД.
Загиблу доставили на судово-медичну експертизу 4-ї міської лікарні Кременчука для з’ясування причини смерті.
Рятувальники ліквідували пожежу о 5.46.
В пожежі постраждали стіни та стеля на площі 30 кв.м, також згоріли особисті речі в квартирі.
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