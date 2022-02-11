У Кременчуці в пожежі померла жінка

Сьогодні, 09:54 Переглядів: 636

11 лютого близько 5.02 на вул. О.Петрусенко, 9 сталася пожежа в 1-кімнатній квартирі. Як повідомляє пресслужба ДСНС, у результаті померла жінка.

86-річна господарка квартири померла в кареті ЕМД.

Загиблу доставили на судово-медичну експертизу 4-ї міської лікарні Кременчука для з’ясування причини смерті.

Рятувальники ліквідували пожежу о 5.46.

В пожежі постраждали стіни та стеля на площі 30 кв.м, також згоріли особисті речі в квартирі.