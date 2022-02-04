34 050 грн за три дні зібрали кременчужани для бійців «Правого сектора»

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За три дні кременчужани зібрали 34 050 грн для допомоги бійцям «Правого сектора». За короткий час вдалося зібрати велику суму, яка піде не лише на покупку смаколиків, а й необхідних ліків.

- Гроші витратять на купівлю смаколиків, ліків (протизастудні, протизапальні, для шлунку, знеболювальні, тощо), чорного шоколаду (для бойових виходів це компактний і калорійний перекус), засобів особистої гігієни та трошки цигарок. Так, на війні всі курять і це не «блажь», а необхідність (читай Мартін Брест «Піхота»), - розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Картка ПриватБанку 5168 7422 3018 4446 (Кулясов С.В.).

У понеділок, 7 лютого, з Кременчука прямує караван допомоги для 3-ї окремої стрілецької роти ДУК «Правий сектор». Збір триває до 15.00 неділі 6 лютого за адресою: вулиця Шевченка, 50А.

У вас ще є час приєднатися та подарувати бійцям, які сидять в окопах та бліндажах, частинку домашнього затишку: фірмового імбирного печива або запашних пиріжків з капустою за рецептом мами чи бабусі.

P.S. Окрема вдячність від бійців 1 та 3 штурмових рот Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» працівникам кременчуцького підприємства «Лукас».

- Ви знаєте, за що ми вам вдячні, - йдеться у повідомленні від бійців.