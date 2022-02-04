34 050 грн за три дні зібрали кременчужани для бійців «Правого сектора»

За три дні кременчужани зібрали 34 050 грн для допомоги бійцям «Правого сектора». За короткий час вдалося зібрати велику суму, яка піде не лише на покупку смаколиків, а й необхідних ліків.
У понеділок, 7 лютого, з Кременчука прямує караван допомоги для 3-ї окремої стрілецької роти ДУК «Правий сектор». Збір триває до 15.00 неділі 6 лютого за адресою: вулиця Шевченка, 50А.
У вас ще є час приєднатися та подарувати бійцям, які сидять в окопах та бліндажах, частинку домашнього затишку: фірмового імбирного печива або запашних пиріжків з капустою за рецептом мами чи бабусі.
P.S. Окрема вдячність від бійців 1 та 3 штурмових рот Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» працівникам кременчуцького підприємства «Лукас».
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Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).