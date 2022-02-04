Помер кременчуцький журналіст Анатолій Щербак

Вчора, 3-го лютого, на 73-му році життя помер відомий кременчуцький та полтавський журналіст Анатолій Щербак. Анатолій Щербак колишній заступник редактора газети «Зоря Полтавщини», члена Національної спілки журналістів України. Про смерть колеги сповістила головний «Вагонобудівника» Анна Кудіярова.

- Анатолій Миколайович багато років співпрацював з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та іншими підприємствами Кременчука, бо ратував за розвиток промисловості нашого міста, переймався долею трудових колективів. Він був відданий справі усього життя – виданню однієї з найстаріших газет України, дбав щоб якомога більше людей могли її отримувати і читати, продовжував готувати сторінку «Сорочинський ярмарок» для «Зорі» перебуваючи на пенсії.

Сумна звістка приголомшила всіх, хто його знав, поважав, любив, був прихильником його таланту не лише журналіста, а й художника-карикатуриста. Зовсім нещодавно, 5 грудня 2021 року, ми вітали його з 72-им роком народження. У серці утворилася пустка. Співчуття рідним та близьким, - написала у фейсбуці Анна Кудіярова.