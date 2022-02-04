Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук

Помер кременчуцький журналіст Анатолій Щербак

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 568

 

Прощання відбудеться у понеділок

Вчора, 3-го лютого, на 73-му році життя помер відомий кременчуцький та полтавський журналіст Анатолій Щербак. Анатолій Щербак колишній заступник редактора газети «Зоря Полтавщини», члена Національної спілки журналістів України. Про смерть колеги сповістила головний «Вагонобудівника» Анна Кудіярова.

- Анатолій Миколайович багато років співпрацював з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та іншими підприємствами Кременчука, бо ратував за розвиток промисловості нашого міста, переймався долею трудових колективів. Він був відданий справі усього життя – виданню однієї з найстаріших газет України, дбав щоб якомога більше людей могли її отримувати і читати, продовжував готувати сторінку «Сорочинський ярмарок» для «Зорі» перебуваючи на пенсії.

Сумна звістка приголомшила всіх, хто його знав, поважав, любив, був прихильником його таланту не лише журналіста, а й художника-карикатуриста. Зовсім нещодавно, 5 грудня 2021 року, ми вітали його з 72-им роком народження. У серці утворилася пустка. Співчуття рідним та близьким, - написала у фейсбуці Анна Кудіярова.

Поховають Анатолія Щербака у понеділок, 7 лютого, на Свіштовському кладовищі. Прощання відбудеться об 11 годині біля будинку, в якому він мешкав – вулиця Майора Борищака, 15.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: журналіст помер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх