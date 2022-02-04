$51 200 від Федерації боксу недоотримали боксери з Кременчука: Вихрист, Пояцика, Ляховий та Мельник

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 502 Коментарів: 1

Загалом боксерам з Полтавщини не виплатили понад 1,5 мільйона гривень. Серед потерпілих боксерка з Горішніх Плавнів Анна Охота та Олександр Хижняк зі своїм батьком-тренером

Кременчуцькі боксери та тренери недоотримали 1,5 мільйона гривень (якщо рахувати за курсом долара по 30). Борги перед «Українськими отаманами» та їх тренерами із Кременчука сягають $51 200. Кошти недоотримали боксери: Віктор Вихрист, Денис Пояцика, Дмитро Грінченко, а також тренер Михайло Мельник. Федерація заборгувала кошти тренеру Олександру Ляховому та боксеру Віктору Вихристу за чемпіонат Європи 2017 року та Європейські ігри 2019 року.

Крім кременчуцьких спортсменів кошти недоотримала боксерка з Горішніх Плавнів Анна Охота за чемпіонат світу 2018 та полтавчанин Олександр Хижняк з тренером-батьком. Загалом боксери з Полтавщини недоотримали понад 2 млн грн. Про це стало відомо з матеріалу Український бокс. Перезавантаження. Інформацію у відео зверненні підтвердив кременчуцький боксер Віктор Вихрист.

Борг перед усіма спортсменами складає понад $210 000. Причому заборгував клуб, президентом якого був тодішній президент Федерації боксу України Володимир Продивус, не лише українським боксерам, але й зірковим легіонерам. Найбільша сума боргу перед найтитулованішим легіонером - узбеком Хасанбоєм Дусматовим, який на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро став олімпійським чемпіоном. На другому місці кременчужанин Денис Пояцика ($18 300), який через травму після бою за «Український отаманів» був змушений завершити кар’єру боксера.

В опублікованому переліку відсутні медалісти Олімпійських ігор 2012 року Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик.

У недавньому інтерв'ю сайту Чемпіон президент Київської міської організації Федерації боксу України Кирило Шевченко розповів історію про те, як вирішилося їх питання. «Анатолій Миколайович Ломаченко, Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик під час своїх виступів за «Українських Отаманів» якось зателефонували мені з олімпійської бази у Кончі-Заспі, - зазначив функціонер. - Попросили приїхати до них. Зізналися, що Продивус не дає їм обіцяних грошей. Ми зателефонували до Володимира Степановича і питання було вирішено. А ось з іншими боксерами досі не розрахувалися».



Федерацію Полтавщини дискваліфікували на два місяці

Інформацію із заборгованістю оприлюднили напередодні пресконференції Федерації боксу України. Де президент Федерації боксу України Володимир Продивус мав розповісти про роботу федерації за останні 15 років. Вчора, 3 лютого, представники боксу й журналісти намагалися донести інформацію про переобрання президента організації. Адже 12 регіональних федерацій не визнали підсумків звітно-виборчої конференції, оскільки на ній не було кворуму, відповідно вони не визнають виборів голови Федерації боксу України. Серед областей й Федерація Полтавської області, яку очолює кременчужанин Михайло Мельник.

Керівник Федерація Полтавської області Михайло Мельник на зустрічі 12 регіональних федерацій





Цікаво, що під час звітної конференції 17 грудня Президент федерації боксу Полтавської області Михайло Мельник перебував вдома, але у ФБУ порахували і його голос. Загалом у цей день у звітно-виборчій конференції не брали участі федерації Київської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Одеської, Чернігівської, Сумської, Донецької областей та міста Києва. А вже через 5 днів – 22 грудня, відбулася прес-конференція за участю представників 12-ти регіональних осередків Федерації боксу України, які вимагали перевиборів президента Федерації боксу України.

24 січня Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ завершила розгляд дисциплінарної справи за зверненням Виконкому ФБУ про застосування дисциплінарних санкцій до деяких місцевих осередків, які не дотримуються вимог статутних та регламентних документів ФБУ, делегати яких були відсутні на Звітно-виборчій Конференції 17 грудня 2021 року.

За результатами комісії застосували ряд санкцій. Зі складу виключили Рівненську та Житомирську обласні федерації боксу.

До Харківської, Київської, Полтавської, Хмельницької, Кіровоградської обласних та Київської міської федерацій боксу застосовано дисциплінарну санкцію у вигляді тимчасового припинення членства у Федерації боксу України строком на 2 місяці з позбавленням права виконувати функції колективного члена (місцевого осередку) ФБУ строком на 2 місяці.

До Місцевих осередків Донецької, Чернігівської, Одеської та Сумської областей застосовано санкцію у вигляді попередження.

На пресконференції, 3-го лютого, адвокат ФБУ Ілля Скоропашкін наголосив на правомірності дій Федерації, зокрема, пов’язаних із дискваліфікацією деяких місцевих осередків: