На трасі маршрутка потрапила в автотрощу: 11 людей травмовані

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3 лютого, близько 19.00 на трасі «Суми-Пирятин» поблизу с.Вишневе Лубенського району, зіткнулися 4 автівки, є постраждалі, повідомляє пресцентр поліції.

Автомобілі, які потрапили в ДТП це: вантажівка Renault Magnum, під керуванням 64-річного водія, легковик Cherry Amulet, під керуванням 41-річного водія, маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter, під керуванням 40-річного водія та тягача Volvo із напівпричепом, за кермом якого 24-річний водій.

11 людей отримали травми різної тяжкості та доставлені до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень. Серед травмованих: водії Cherry Amulet та Mercedes-Benz-Sprinter, а також 9 пасажирів мікроавтобуса. Як повідомив ТЪ речник Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв, переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини, але є серед них і кілька людей, зареєстрованих на Полтавщині.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).

На місці працює слідчо-оперативна група.