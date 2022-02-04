Боєць з Кременчуцького району, який полюбляє бити патрульних, отримав строк

9 грудня 2021 року близько 17.00 у селі Шевченки Кременчуцького району поліцейські зупинили легковик «ВАЗ 2101», яким керував п'яний водій. Він був не в гуморі, тому побив одного з поліцейських. Експерт визнав це легкими тілесними ушкодженнями, а саме: садна правої руки й правої ноги, повідомляє P.TV, посилаючись на поліцію.
Козельщанський суд засудив нападника на три роки позбавлення волі та покарання замінили на іспитовий строк.
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