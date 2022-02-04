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Медики Кременчука знову сидітимуть без зарплат: договори з НСЗУ не підписані

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 248 Коментарів: 5

 

Із 115 договорів медичних гарантій, поданих на різні послуги, станом на 3.02.22 підписано лише 10

У медиків міста знову передбачаються затримки зарплат, адже більша  частина договорів, поданих закладами до Національної служби охорони здоров’я, не підписана. Про це «ТелеграфЪ» довідався із дашборду НСЗУ – сервісу на основі відкритих даних.

 Клікніть для збільшення

Якщо немає договорів – немає й державного фінансування за програмою медичних гарантій. А відтак – автоматично виникають затримки зарплат медикам.

За інформацією станом на вечір, третього січня, 15 закладів Кременчука подали в НСЗУ 115 проєктів договорів (на різні види медичних послуг).  Підписано наразі лише 10. І в основному – на послуги первинної медичної ланки – ЦПМСД (тобто поліклініки).

Так, ЦПМСД №1, 2, 3 уклали угоди:

  • на вакцинацію від COVID-19;
  • на супровід та лікування туберкульозу на первинному рівні.

Крім того, ЦПМД №2  має договір на паліативну медичну допомогу на дому дорослим та дітям. Лікарня відновного лікування уклала 2 договори:

  • на медичну реабілітацію хворих з ураженнями опорно-рухового апарату;
  • на медичну реабілітацію хворих з ураженнями нервової системи.

Також уклав угоду на амбулаторну допомогу міський стоматологічний центр.

Проте у переліку тих, хто вже має договірні стосунки з НСЗУ, наразі немає лікарень. Переглянути дашборд НСЗУ щодо укладення договорів можна тут. Дані оновлюються кілька разів на день. Працюючи з сервісом, скористайтесь інструкцією на сайті НСЗУ.

Нагадаємо, медикам уже затримали аванс – і виплатили не всю суму. Зокрема, така ситуація у найбільшій лікарні міста – КНМП «Кременчуцька».

Кременчуцьким медикам знову затримали аванс: чому так сталося і що буде з підвищенням зарплат
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата медики лікарі НСЗУ
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Коментарі: 5

998
inattentive:
Сьогодні, 09:22

Правда ли, что после повышения зарплат, мед.работников (особенно почему то медсестер) начали или начнут переводить на 0.5 а то и на 0,3 ставки (соответственно сумма зарплаты останется прежней ) ?


15 0
56
Doktor:
Сьогодні, 09:35

Цитата: inattentive

Правда ли, что после повышения зарплат, мед.работников (особенно почему то медсестер) начали или начнут переводить на 0.5 а то и на 0,3 ставки (соответственно сумма зарплаты останется прежней ) ?

Правда. Плюс ещё и сокращение штата.


13 0
573
Кавоман:
Сьогодні, 09:57

То всьо нічьо.

Зате у нас є: велике крадівництво, велика ресторація (ой, реставрація), мільярд дерев, вавін університет, свій новий космодром, 4000 долярів з/п у педагогів, чемпіонство у боротьбі з короновірусом, майбутня олімпіада, п'ятирічку за три роки, всім жінкам - квіти, всім дітям - морозиво, і т.д. і т.п.


19 2
15
Snark:
Сьогодні, 10:14

Цитата: inattentive

Правда ли, что после повышения зарплат, мед.работников (особенно почему то медсестер) начали или начнут переводить на 0.5 а то и на 0,3 ставки (соответственно сумма зарплаты останется прежней ) ?

Правда. Вже перевели на 0,75


6 0
998
inattentive:
Сьогодні, 10:41

Цитата: Snark
Цитата: inattentive

Правда ли, что после повышения зарплат, мед.работников (особенно почему то медсестер) начали или начнут переводить на 0.5 а то и на 0,3 ставки (соответственно сумма зарплаты останется прежней ) ?

Правда. Вже перевели на 0,75

Так почему молчите ?


10 0

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