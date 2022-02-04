Медики Кременчука знову сидітимуть без зарплат: договори з НСЗУ не підписані

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 248 Коментарів: 5

Із 115 договорів медичних гарантій, поданих на різні послуги, станом на 3.02.22 підписано лише 10

У медиків міста знову передбачаються затримки зарплат, адже більша частина договорів, поданих закладами до Національної служби охорони здоров’я, не підписана. Про це «ТелеграфЪ» довідався із дашборду НСЗУ – сервісу на основі відкритих даних.

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Якщо немає договорів – немає й державного фінансування за програмою медичних гарантій. А відтак – автоматично виникають затримки зарплат медикам.

За інформацією станом на вечір, третього січня, 15 закладів Кременчука подали в НСЗУ 115 проєктів договорів (на різні види медичних послуг). Підписано наразі лише 10. І в основному – на послуги первинної медичної ланки – ЦПМСД (тобто поліклініки).

Так, ЦПМСД №1, 2, 3 уклали угоди:

на вакцинацію від COVID-19;

на супровід та лікування туберкульозу на первинному рівні.

Крім того, ЦПМД №2 має договір на паліативну медичну допомогу на дому дорослим та дітям. Лікарня відновного лікування уклала 2 договори:

на медичну реабілітацію хворих з ураженнями опорно-рухового апарату;

на медичну реабілітацію хворих з ураженнями нервової системи.

Також уклав угоду на амбулаторну допомогу міський стоматологічний центр.

Проте у переліку тих, хто вже має договірні стосунки з НСЗУ, наразі немає лікарень. Переглянути дашборд НСЗУ щодо укладення договорів можна тут. Дані оновлюються кілька разів на день. Працюючи з сервісом, скористайтесь інструкцією на сайті НСЗУ.

Нагадаємо, медикам уже затримали аванс – і виплатили не всю суму. Зокрема, така ситуація у найбільшій лікарні міста – КНМП «Кременчуцька».