Кременчуцьким медикам знову затримали аванс: чому так сталося і що буде з підвищенням зарплат

Причина – довга процедура укладення договорів з НСЗУ на 2022 рік, пояснила Оксана Корлякова, директорка лікарні «Кременчуцька»
Медики лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» поскаржилися на затримку авансу. На черзі – виплата зарплати. Обіцяли підвищення, натомість - затримують і ті суми, що видавали раніше, кажуть люди.
Директорка лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова пояснила затримку виплат тим, що йде процедура укладення договорів на 2022 рік з Національної службою здоров’я. За її словами, така ситуація з усіма міськими лікарнями. Наразі підписані договори тільки-но почали отримувати Центри первинної медико-санітарної допомоги. Лікарні ж ще чекають.
За її словами, термін виплати зарплати – 7 лютого, тож, можливо, договір з НСЗУ на той час уже буде, і гроші надійдуть. Але обіцяні урядом підвищення зарплат (лікарям до 20 тис. грн, середньому персоналу до 13,5 тис. грн), імовірно, доплатять уже із зарплатою за лютий. Гроші НСЗУ обіцяє.
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