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Кременчук, Здоров'я, Гроші

Кременчуцьким медикам знову затримали аванс: чому так сталося і що буде з підвищенням зарплат

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 658

 

Причина – довга процедура укладення договорів з НСЗУ на 2022 рік, пояснила Оксана Корлякова, директорка лікарні «Кременчуцька»

Медики лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» поскаржилися на затримку авансу. На черзі – виплата зарплати. Обіцяли підвищення, натомість -  затримують і ті суми, що видавали раніше, кажуть люди.

Директорка лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова пояснила затримку виплат тим, що йде процедура укладення договорів на 2022 рік з Національної службою здоров’я. За її словами, така ситуація з усіма міськими лікарнями. Наразі підписані договори тільки-но почали отримувати Центри первинної медико-санітарної допомоги. Лікарні ж ще чекають.

- Ми частково дали аванс, але не всю суму. Дали лише ту суму, яку отримали з міського бюджету. З міського бюджету затримки не було, є затримка лише по НСЗУ, - коментує пані Корлякова. – Як тільки буде фінансування, ми одразу доплатимо борг по авансу.

За її словами, термін виплати зарплати – 7 лютого, тож, можливо, договір з НСЗУ на той час уже буде, і гроші надійдуть. Але обіцяні урядом підвищення зарплат (лікарям до 20 тис. грн, середньому персоналу до 13,5 тис. грн), імовірно, доплатять уже із зарплатою за лютий. Гроші НСЗУ обіцяє.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: аванс медики зарплата лікарня Кременчуцька
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