Різник в Кременчуці: поліція з'ясувала особу нападника

30 січня, близько 23.00 під час відпочинку в компанії, 30-річний місцевий встромив ножа в живіт 25-річному чоловіку з тієї ж компанії, повідомляє пресслужба поліції.
Постраждалий відмовився від госпіталізації, але протверезівши, вже в тяжкому стані повернувся до лікарні, де його прооперували.
Наразі стан здоров’я потерпілого - середньої тяжкості.
Поліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження)
Тривають слідчі дії.
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