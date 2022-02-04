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Різник в Кременчуці: поліція з'ясувала особу нападника

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 567

 

Чоловікові повідомили про підозру

30 січня, близько 23.00 під час відпочинку в компанії, 30-річний місцевий встромив ножа в живіт 25-річному чоловіку з тієї ж компанії, повідомляє пресслужба поліції.

Постраждалий відмовився від госпіталізації, але протверезівши, вже в тяжкому стані повернувся до лікарні, де його прооперували.

Наразі стан здоров’я потерпілого - середньої тяжкості.

Поліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження)

Тривають слідчі дії.

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Автор: Філіп Мостовий Джерело фото: cheline.com.ua
Теги: ніж злочин поліція
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