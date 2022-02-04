«Кременчукводоканал» показав свій аеротенк та нову повітродувку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 207

На Крюківських КОС (каналізаційних очисних спорудах) замінюють обладнання на енергоефективне. Так, у листопаді 2021 року замінили одну стару повітродувку, яка працювала ще з 1983 року на сучасну KUBICEK 3D90В-300K продуктивністю 5000 м3/добу з автоматичною системою керування повітря. Агрегат замінили в рамках інвестиційної програми, в 2022 році планується заміна ще двох повітродувок на Крюківських КОС. Про це повідомляє сайт КП «Кременчукводоканал». Повітродувка використовується для нагнітання повітря в аеротенк у процесі очищення стічних вод. Аеротенк — це такий резервуар, по якому протікає стічна вода, змішана з активним мулом. Для того, щоб ця вода очищалася працювала, мул потрібно перемішувати — і цю функцію виконує повітродувка.

У результаті заміни цих агрегатів на енергоефективні економія електроенергії при використанні нового обладнання складе 18 % від фактичного споживання електроенергії.