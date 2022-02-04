Різанина в Решитилівці: один чоловік зайшов у хату до іншого, порізав його і втік

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 0

Поліція розпочала досудове розслідування

3-го лютого о 21.40 в с.Решитилівка Полтавського району, 33-річний чоловік, який вже має проблеми з законом, порізав місцевого жителя, повідомляє пресцентр поліції. «За попередньою версією слідства, фігурант прийшов до помешкання потерпілого, де між ними виникла сварка, у ході якої він спричинив тілесні ушкодження господарю та з місця події втік. Травмованого чоловіка доставлено до лікарні, де йому надано необхідну медичну допомогу. Наразі поліцією вживаються заходи щодо встановлення місця переховування правопорушника», - інформує Микола Черніков, начальник сектору поліцейської діяльності №1 (м. Решетилівка) Полтавського райуправління поліції. Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

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