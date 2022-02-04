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«‎Вийди, отсюда, розбійник»‎: експосадовець з Полтавщини сяде надовго

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

У зв'язку, із набранням вироку законної сили, засудженого взяли під варту в залі суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора та Полтавської обласної прокуратури висунули публічне звинувачення експосадовцю, повідомляє пресцентр СБУ.

Колишнього начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області визнали винним у ч.3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд призначив покарання: 6 років позбавлення волі із позбавлення права займати посади, пов’язані з оперативною роботою в установах Міністерства юстиції та правоохоронних органах на 3 роки і з конфіскацією половини майна.

2017 року прокурори через суд довели, що посадовець отримав 2500 доларів США від громадянина, а натомість повинен був повернути вилучене майно, та «вирішити питання», щодо звільнення від адміністративної відповідальності.


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Автор: Філіп Мостовий
Теги: корупція кримінальна справа СБУ прокуратура
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