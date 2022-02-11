Зради не буде: на Полтавщині СБУ зупинили витік інформації з військової установи

Служба безпеки України запобігла витоку держтаємниці в одній з військових установ на Полтавщині, повідомляє пресслужба СБУ.
Її службовці використовували електронні поштові скриньки та інтернет-сервіси зберігання для обміну інформацією з обмеженим доступом.
СБУ провела обшуки на роботі та вдома у службових осіб і вилучили:
Розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.422 ККУ (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості).
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