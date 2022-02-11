11 лютого на вул. 1905 року в Кременчуці з вантажівки витекло приблизно 200 літрів дизельного палива, повідомляють очевидці у спільноті h_kremenchug.
На місці працюють спеціалісти з ліквідації події.
На разі дизель засипали піском, щоб він ввібрав в себе рідину.
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Як повідомила нам представник компанії «Анкар Транс» Юлія Антохіна, автівка їхала по вул. Першотравневій, коли втрапила колесом у погано закритий каналізаційний люк, який і розпоров бак.
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Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, на водія склали протокол за ст.139 КУпАП (пошкодження автомобільних доріг).
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