У Кременчуці з вантажівки витекло 200 літрів дизеля (доповнено)

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 766 Коментарів: 3

11 лютого на вул. 1905 року в Кременчуці з вантажівки витекло приблизно 200 літрів дизельного палива, повідомляють очевидці у спільноті h_kremenchug.

На місці працюють спеціалісти з ліквідації події.

На разі дизель засипали піском, щоб він ввібрав в себе рідину.

Доповнено:

Як повідомила нам представник компанії «Анкар Транс» Юлія Антохіна, автівка їхала по вул. Першотравневій, коли втрапила колесом у погано закритий каналізаційний люк, який і розпоров бак.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, на водія склали протокол за ст.139 КУпАП (пошкодження автомобільних доріг).