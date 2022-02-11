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У Кременчуці з вантажівки витекло 200 літрів дизеля (доповнено)

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 766 Коментарів: 3

 

На місці працюють спеціалісти

11 лютого на вул. 1905 року в Кременчуці з вантажівки витекло приблизно 200 літрів дизельного палива, повідомляють очевидці у спільноті h_kremenchug.

На місці працюють спеціалісти з ліквідації події.

На разі дизель засипали піском, щоб він ввібрав в себе рідину.

Доповнено:

Як повідомила нам представник компанії «Анкар Транс» Юлія Антохіна, автівка їхала по вул. Першотравневій, коли втрапила колесом у погано закритий каналізаційний люк, який і розпоров бак.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, на водія склали протокол за ст.139 КУпАП (пошкодження автомобільних доріг).

 

0
Автор: Філіп Мостовий Джерело фото: h.kremenchug, пресслужба патрульної поліції
Теги: паливо витік Кременчук
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Коментарі: 3

1 339
antikola:
Сьогодні, 11:10

представляю как там воняет сейчас....


2 0
241
БРАТ:
Сьогодні, 12:11

А водій яким боком?! Люк пробив бак... і водій винен! Капець!


6 0
82
wolf:
Сьогодні, 12:25

Как всегда криворукие работники водоканала начудили ,а работяга плати ,видел я этого мужичка, как он тряпками пытался течь устранить .В чем его вина ?И да за люк это я ему сказал .

Если нужны мои показания пусть пишут.Нельзя простого работягу наказывать за чьи-то пр,,,,,,бы...


4 0

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