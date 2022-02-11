Об'єднання лікарень, звіт про бюджет та плани забудови: питання на сесію Кременчуцької мііськради 24 лютого

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Наступна чергова сесія Кременчуцької міськради відбудеться 4 лютого. Розпорядження про її скликання підписав міський голова 10 лютого. Президія голів фракцій та депутатських комісій узгодила порядок денний. Наразі в ньому 57 питань включно з різним. Зокрема, сесія затвердить звіт про виконання бюджету за минулий рік, зміни до низки міських програм, а також традиційно - низку земельних питань.

Серед питань, які можуть викликати резонанс - зміни до детального плану території міста, зокрема, будівництво на вулиці Троїцькій та на території колишнього меблевого комбінату на вул. Богдана Хмельницького. Замість 5 будинків тепер там планується звести один.

До порядку денного також включене питанян об'єднання водолікарні з лікарнею «Кременчуцька».

Порядок денний

1. Про заслуховування інформації керівника Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

2. Про заслуховування інформації керівника Кременчуцької окружної прокуратури.

3. Про заслуховування інформації керівника Батальйону патрульної поліції в м. Кременчук управління поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції України.

4. Про виконання бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за 2021 рік.

5. Про затвердження Програми відшкодування різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для потреб населення на 2022 рік.

6. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради за 2021 рік.

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16 грудня 2021 року «Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік».

8. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.12.2021 № 1853, від 21.01.2022 № 98, від 21.01.2022 № 99, від 21.01.2022 № 100.

9. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16 грудня 2021 року «Про затвердження Програми цифрової трансформації Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки».

10. Про затвердження звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчим комітетом у 2021 році.

11. Про втрату чинності рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 27.07.2010 «Про впорядкування реалізації та споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Кременчука».

12. Про втрату чинності рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області.

13. Про затвердження Положення про порядок демонтажу та евакуації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщених на території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади.

14. Про затвердження Положення про порядок демонтажу та евакуації рухомого майна, що розміщене на об’єктах благоустрою з порушеннями Правил благоустрою території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади.

15. Про надання згоди на списання нерухомого майна, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.

16. Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, укладення, продовження договорів оренди без проведення аукціону.

17. Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, укладення договорів оренди без проведення аукціону.

18. Про включення до Переліку першого типу об’єкту оренди, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, оголошення аукціону про передачу в оренду, затвердження умов, додаткових умов його оренди.

19. Про прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади мультифункціональних спортивних майданчиків.

20. Про припинення правового режиму нерухомого майна та закріплення нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, на праві оперативного управління.

21. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25 травня 2021 року «Про закріплення майна, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, за комунальними юридичними особами на праві господарського відання та оперативного управління».

22. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності та реєстрацію права власності.

23. Про затвердження переліку об’єктів, які належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади та підлягають приватизації у 2022 році у визначений спосіб, та внесення змін до рішень міської ради.

24. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади будівлі гуртожитку по вул. Троїцькій, 71/73, в місті Кременчуці.

25. Про призначення та виплату стипендій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік.

26. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки».

27. Про прийняття рішення про припинення комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування» в результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

28. Про затвердження передавальних актів та внесення змін до відомостей Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

29. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки».

30. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».

31. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки».

32. Про внесення змін до відомостей та затвердження статуту комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

33. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2022-2024 роки».

34. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022-2024 роки».

35. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 «Про затвердження Програми розвитку зовнішнього освітлення Кременчуцької міської територіальної громади «Світло на 2021-2025 роки».

36. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 03.12.2020 «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання».

37. Про затвердження програм виконання (завершення) проектів громадських бюджетів минулих років на 2022 рік в новій редакції.

38. Про затвердження внесення змін до детального плану території колишнього меблевого комбінату по вул. Богдана Хмельницького в м. Кременчуці Полтавської області.

39. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25 травня 2021 року «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука».

40. Про початок роботи по розробці детального плану території по вул. Троїцькій, в м. Кременчуці Полтавської області.

41. Про затвердження детального плану території на території 304 кварталу в м. Кременчук Полтавської області для будівництва релігійних будівель «Святого рівноапостольного князя Володимира Великого».

42. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.

43. Про припинення права користування земельними ділянками.

44. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.

45. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам.

46. Про передачу та відмову в передачі земельних ділянок у власність громадянам.

47. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам.

48. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

49. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.

50. Про розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок.

51. Про затвердження документації із землеустрою.

52. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду.

53. Про надання земельних ділянок в постійне користування.

54. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.

55. Про зміну цільового призначення земельних ділянок.

56. Про продаж земельних ділянок комунальної власності.

57. Різне.