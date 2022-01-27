Новий начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов завітав до Кременчука

Полковник провів прес-конференцію, де познайомився з журналістами та розповів про перебіг резонансних справ
27 січня Кременчуку представили нового начальника поліції Полтавщини - полковника МВС Євгена Рогачова.
На конференції пан полковник пообіцяв швидко реагувати на події, та якщо будуть помічені прорахунки в роботі поліції - швидко на них реагувати.
Зі слів пана полковника, він встиг проїхати по всім територіальним підрозділам, та зробив висновки щодо роботи.
Пообіцяв впровадити поліцейських територіальних громад, які будуть працювати і проживати в одному районі, бо вважає, що в громадах де вони присутні - довіра до поліції вища.
Відмітив, що побачив прогалини в розкритті та документуванні шахрайств на території області. Найчастіші види шахрайств:
Також, візьме під свій особистий контроль боротьбу з наркоторгівлею. Пообіцяв, що будуть висвітлювати кожну проведену операцію.
Уточнив, що його хвилюють не показники, а щоб люди справді бачили, що поліція працює.
Також полковник Рогачов відповів на питання журналістів.
З приводу прешкоджання роботі журналістів і розслідуванню цієї справи сказав таке:
Та виявляється, що про про рішення суду постраждалим не повідомили, а про закриття справи журналісти взагалі вперше почули під час пресконференції.
- А як щодо штурму ЦРЛ?
- Завдяки нашому втручанню, порушення громадського порядку не допущено. Внесено 4 кримінальних провадження, ведеться слідство. Щодо питання про власника лікарні, є рішення суду, якщо колишній власник не згоден, для цього є оскарження в суді, - відповів начальник.
Пан Рогачов розповів, що має бажання встановити більше камер на дорогах, а також відкрити ізолятор тимчасового тримання в Горішніх Плавнях.
- Днями в КМЕК відбулися обшуки, можете розповісти деталі?
- Це таємниця слідства, - така коротка відповідь від пана полковника.
Щодо укомплектованності штату, пан Рогачов відповів:
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