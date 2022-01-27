Новий начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов завітав до Кременчука

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Полковник провів прес-конференцію, де познайомився з журналістами та розповів про перебіг резонансних справ

27 січня Кременчуку представили нового начальника поліції Полтавщини - полковника МВС Євгена Рогачова.

На конференції пан полковник пообіцяв швидко реагувати на події, та якщо будуть помічені прорахунки в роботі поліції - швидко на них реагувати.

- Особовий склад згуртований, готовий до виконання поставлених задач, - запевнив пан Рогачов.

Зі слів пана полковника, він встиг проїхати по всім територіальним підрозділам, та зробив висновки щодо роботи.

Пообіцяв впровадити поліцейських територіальних громад, які будуть працювати і проживати в одному районі, бо вважає, що в громадах де вони присутні - довіра до поліції вища.

Відмітив, що побачив прогалини в розкритті та документуванні шахрайств на території області. Найчастіші види шахрайств:

інтернет шахрайство, під виглядом соціальних працівників;

дзвінки, що ваш близький знаходиться в біді;

видурення грошей через банківські картки.

Також, візьме під свій особистий контроль боротьбу з наркоторгівлею. Пообіцяв, що будуть висвітлювати кожну проведену операцію.

- Провальна ситуація з викриванням розкрадання коштів громад, бо поліція тривалий час знаходилася без керівника, особовий склад не хотів напрявляти свої сили в цьому напрямку, - інформує керівник.

Уточнив, що його хвилюють не показники, а щоб люди справді бачили, що поліція працює.

Також полковник Рогачов відповів на питання журналістів.

З приводу прешкоджання роботі журналістів і розслідуванню цієї справи сказав таке:

- 30 вересня рішення про закриття даного провадження відправили на перевірку до прокуратури. На сьогоднішній день рішення не змінено і не скасовано.

Та виявляється, що про про рішення суду постраждалим не повідомили, а про закриття справи журналісти взагалі вперше почули під час пресконференції.

- А як щодо штурму ЦРЛ? - Завдяки нашому втручанню, порушення громадського порядку не допущено. Внесено 4 кримінальних провадження, ведеться слідство. Щодо питання про власника лікарні, є рішення суду, якщо колишній власник не згоден, для цього є оскарження в суді, - відповів начальник.

Пан Рогачов розповів, що має бажання встановити більше камер на дорогах, а також відкрити ізолятор тимчасового тримання в Горішніх Плавнях.

- Днями в КМЕК відбулися обшуки, можете розповісти деталі? - Це таємниця слідства, - така коротка відповідь від пана полковника.

Щодо укомплектованності штату, пан Рогачов відповів:

- У нас некомлект близько 14%. Він непостійний, вважаю, що за півроку укомплектуємо. Відбувається постійна зміна кадрів, кожного дня звільення, призначення - це нормальний процес всередині системи. Намагаємося призначати на посади тутешніх. Хочу сказати, що система призначення на посади тепер стає складнішою - при кожному підвищенні потрібно пройти медкомісію, спецперевірку, фізпідготовку, поліграф. А якщо це на вищі посади, то ще й перевірку від НАЗК. Все це займає приблизно 1-1,5 місяця. Це не беручи до уваги, що також можливі перевірки СБУ, внутрішньої безпеки, в залежності від посади на яку розраховує кандидат. Таку перевірку проходив і я, - поділився новий начальник поліції Полтавщини.