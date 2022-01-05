У Кременчуці ділять Центральну районну лікарню

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 1 240 Коментарів: 1

Муніципальна варта пустила у приміщення не всіх

5 січня під Центральною районною лікарнею виник конфлікт. Зранку медиків Кам'янопотоківського центру первинної медико-санітарної допомоги працівники муніципальної варти не впустили до приміщення лікарні.

За словами вартових, вони охороняють приміщення Кременчуцької центральної районної лікарні. Медики викликали на місце поліцію.

На думку адвоката ПМСД,справа у продовженні договору орендної плати, суму якої за останній час Кам'янопотоківському ЦПМСД збільшили у тисячі разів.

Нещодавно керівники ПМСД отримали повідомлення про те, що з нового року у приміщенні буде нове відділення ЦРЛ. Але поки цього відділення там немає, бо немає рішення суду.

Наразі пацієнти не можуть отримати медичну допомогу, а лікарі позбавлені доступу до власного майна, яке знаходиться у приміщенні.