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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці ділять Центральну районну лікарню

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 1 240 Коментарів: 1

 

Муніципальна варта пустила у приміщення не всіх

5 січня під Центральною районною лікарнею виник конфлікт. Зранку медиків Кам'янопотоківського центру первинної медико-санітарної допомоги працівники муніципальної варти не впустили до приміщення лікарні.

За словами вартових, вони охороняють приміщення Кременчуцької центральної районної лікарні. Медики викликали на місце поліцію.

На думку адвоката ПМСД,справа у продовженні договору орендної плати, суму якої за останній час Кам'янопотоківському ЦПМСД збільшили у тисячі разів.

Нещодавно керівники ПМСД отримали повідомлення про те, що з нового року у приміщенні буде нове відділення ЦРЛ. Але поки цього відділення там немає, бо немає рішення суду.

Наразі пацієнти не можуть отримати медичну допомогу, а лікарі позбавлені доступу до власного майна, яке знаходиться у приміщенні.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: ЦРЛ
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Коментарі: 1

114
orca:
Сьогодні, 12:29

Не пускают медиков к месту работы!!!

Просто в голове не укладывается...
Какие еще функции у этой муницыпальной варты??
ТелеграфЪ - хорошо бы комментарий от Витальки по этому поводу


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