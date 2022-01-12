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Кременчук, Здоров'я, Політика

Битва за Кременчуцьку ЦРЛ: поліція відкрила принаймні три кримінальні провадження

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 700 Коментарів: 1

Про це розповів «Телеграфу» адвокат Кам’янопотоківського ЦПМСД

Поліція відкрила принаймні три кримінальні провадження за фактами, що мали місце під час подій у Центральній районній лікарні 5 січня. Про це повідомив розповів Роман Винник, адвокат Кам’янопотоківського Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо, ЦПМСД сільської громади орендує приміщення у ЦРЛ, яка нині належить Кременчуку. 5 січня медиків ЦПМСД не пустили в приміщення охоронці з міського КП «Муніципальна варта».

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За словами Романа Винника, він та мешканці Кам’янопотоківської громади подавали кілька заяв до  поліції. Наразі він отримав витяги про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань трьох заяв:  за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоправство) – за скаргою на дії муніципальної варти, а також за фактом незаконного заволодіння печатками та штампами Кам’янопотоківського ЦПМСД та за фактом перешкоджання діяльності адвоката.

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- Зараз є принаймні три кримінальні провадження за фактами порушення законності, що мали місце 5.01, і ще по двом підготовлено звернення до суду про внесення інформації в ЄРДР в судовому порядку. Підготовлені скарги на бездіяльність правоохоронних органів щодо невнесення інформації, - каже Роман Винник.

Він підкреслює, що Кам'янопотоківський ЦПМСД зараз надає первинну допомогу 15 тис людей, із них майже 7 тисяч - мешканці Кременчука. 

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Роман Винник вважає, дії міської влади Кременчука (у її конфлікті з неподовженням договору оренди ЦПМСД) спрямовані на те, аби змусити пацієнтів сільської амбулаторії переукласти декларації із сімейними лікарями тепер вже міської ЦРЛ. Адже тепер Національна служба здоров’я платить гроші за кожного пацієнта – і за них йде боротьба. 

Битва за лікарню: що відбувається навколо приміщення Кременчуцької ЦРЛ
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ЦРЛ лікарня поліція конфлікт
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Коментарі: 1

1 420
hunter:
Сьогодні, 11:22

Ха,так полиция тут ничего не решит.Как открыли ,так и закроют.


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