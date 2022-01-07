Під час блокування будівлі Кременчуцької ЦРЛ люди не могли щепитися від COVID-19

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 242

За словами віцемерки Ольги Усанової, холодильники з вакциною дійсно знаходилися в адміністративному приміщенні

Під час мітингу під стінами районного управління поліції мешканці Кременчуцького району скаржилися на те, що особи, які заблокували вхід до приміщення Кременчуцької ЦРЛ, позбавили їх можливості зробити щеплення від COVID-19. Особливо людей обурив той факт, що це відбувається під час пандемії.

Як таке могло статися - адже щеплення мали проводити в іншому приміщенні - журналісти запитали під час засідання виконкому 6 січня.

- В адміністрації знаходилися холодильники, в яких частково зберігалася вакцина. Але самі процедури відпускаються у приміщенні ЦПМСД, там де ведеться прийом, - пояснила віцемерка Ольга Усанова, - Вони видають вакцину для використання на певний період.

Очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа додав:

- В адміністративному корпусі вони не мали право її (вакцину - ред.) зберігати. Вакцина повинна зберігатися в пунктах щеплення, в окремих приміщеннях.

Мер міста доручив повідомити керівництву області про факт неналежного зберігання вакцини - якщо він дійсно був.



