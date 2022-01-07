Під час блокування будівлі Кременчуцької ЦРЛ люди не могли щепитися від COVID-19

За словами віцемерки Ольги Усанової, холодильники з вакциною дійсно знаходилися в адміністративному приміщенні
Під час мітингу під стінами районного управління поліції мешканці Кременчуцького району скаржилися на те, що особи, які заблокували вхід до приміщення Кременчуцької ЦРЛ, позбавили їх можливості зробити щеплення від COVID-19. Особливо людей обурив той факт, що це відбувається під час пандемії.
Як таке могло статися - адже щеплення мали проводити в іншому приміщенні - журналісти запитали під час засідання виконкому 6 січня.
Очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа додав:
Мер міста доручив повідомити керівництву області про факт неналежного зберігання вакцини - якщо він дійсно був.