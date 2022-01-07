Страйк допоміг: із січня поліцейським підвищать зарплату, але не суттєво

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 323

Із січня поліцейським підвищать зарплату. Першочергово - патрульним, спецпризначенцям та поліцейським, які несуть службу в зоні ООС. Про це 5 січня повідомив Голова Нацполіції Ігор Клименко.

- Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам. Кожен знає, що питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати. На так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені в бюджет-2021,- зазначив Голова Нацполіції.

Він додав, що Уряд виділив гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським. Першу підвищену зарплатню вони отримають уже за січень.

Першочергово зарплати зростуть у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також очікується наступне підвищення у квітні. Керівник відомства зауважив, що керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають.

- Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу,- сказав Ігор Клименко.