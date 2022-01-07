Сповідь, розслідування і тепло: що новенького почитати кременчужанам у різдвяні вихідні

Антикварна лавка батька в Барселоні містить справжні скарби, але серед усіх цих речей є ще й безцінний скарб - скрипка VIII ст., яка вміє видавати неймовірні звуки, неперевершені мелодії, адже вона створена руками великого майстра із Кремони Лоренцо Сторіні. Цей інструмент так манить юного Адріа. Хлопець підмінює цей скарб своєю скрипкою, щоб показати старовинний інструмент другу. Але, тільки він бере інструмент до рук, як в його сім'ї трапляється нещастя...

Олег Кудрин «Куафер из военного форштата. Одесса – 1828» 1828 рік. Одеса – прифронтове місто (ось-ось може початися війна з Туреччиною). А це означає: загальне піднесення, підтримане прибуттям царя, пошук османських шпигунів, а також важливі речі, на кшталт постачання російської армії, що рветься до Константинополя. Тим часом відбувається багато чого загадкового: історія з мільйонним заповітом, жандармська інтрига зі змовою «Мережі Величі» й трагічна воронка подій навколо улюбленця міста куафера Люсьєна та його коханої.. Натан Горліс, поліцейський Афанасій Дримов і козак Степан Кочубей по-різному залучені до пошуку злочинців. Усередині ж їхньої компанії склалися непрості відносини.