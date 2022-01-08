Битва за лікарню: що відбувається навколо приміщення Кременчуцької ЦРЛ

«ТелеграфЪ» вирішив розібратися, наскільки законною була передача приміщення місту та як це відіб'ється на пацієнтах
Центральна районна лікарня Кременчука стала болючим питанням не лише для депутатів Кременчуцької райради та міської ради Кременчука, а й для мешканців усього району та лікарів, які працюють в медичній установі. Адже 5 січня працівники муніципальної варти заблокували вхід до пиміщення.
«ТелеграфЪ» вирішив розібратися, що ж насправді відбувається навколо ЦРЛ: наскільки законною була передача приміщення місту та як це відіб'ється на пацієнтах.
Хронологія подій
25 грудня 2020 року Кременчуцька районна рада, яку на той час очолював Антон Самаркін, передала лікарню у власність Кременчуцької міської територіальної громади.
9 червня відбулося переобрання голови Кременчуцької районної ради. Депутати висловили недовіру Антону Самаркіну, і обрали нового голову - Дмитра Колотієвського.
Під час пресконференції з приводу обрання голови райради Ганна Самойлюк, голова Кам'янопотоківської ОТГ, нагадала, що громада Кам’яних Потоків ще в 2020 року подала звернення в райраду про те, що просить віддати їй ЦРЛ. Колишній голова Антон Самаркін проігнорував це звернення, не включивши його в порядок денний. Натомість, коли аналогічне звернення поступило від Кременчука, його розглянули без зволікань. Більше того, пан Самаркін ввів в оману депутатів, заявивши, що Кам’яні Потоки взагалі не претендували на ЦЛР.
20 грудня Господарський суд Полтавської області скасував рішення про передачу Центральної районної лікарні міській територіальній громаді та визнав його незаконним.
5 січня працівники муніципальної варти заблокували вхід до приміщення. На думку адвоката ЦПМСД, причиною стала відмова продовжувати договір орендної плати, яку збільшили в кілька разів.
Що кажуть в мерії
Ситуацію навколо приміщення прокоментував мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету Кременчука 6 січня. Він наголосив, що мешканці міста та району в жодному разі не постраждали внаслідок блокування частини приміщень лікарні - адже лікарі продовжували прийом громадян. Муніципальна варта перекрила лише вхід в адміністративні приміщення. Він попросив віцемерку Ольгу Усанову прояснити ситуацію.
Адміністрації ЦПМСД пан Малецький запропонував переїхати до районної ради, яка знаходиться в центрі Кременчука, на площі Незалежності. Приміщення, в яких адміністрація медичного закладу знаходиться зараз, міська влада планує віддати під психо-неврологічний та наркологічний диспансер.
Більше того, лікарів Кам'янопотоківського ЦПМСД Ольга Усанова запросила на роботу:
Щодо судового рішення від 20 грудня, мер наголосив на тому, що воно базується на рішенні районної ради і нагадав про те, як відбувалося обранняння Дмитра Колотієвського на посаду голови:
Пані Усанова додала, що місто користується приміщенням Кременчуцької ЦРЛ абсолютно законно.
Позиція Кременчуцької районної ради
Події навколо Кременчуцької ЦРЛ депутати прокоментували на офіційній Facebook-сторінці Кременчуцької районної ради. У повідомленні йдеться:
Керівництво райради теж запевняє, що робить усе, аби лікарня працювала задля здоров'я мешканців району, а не ставала предметом політичних маніпуляцій.
Голова райради Дмитро Колотієвський наголосив на скасуванні Господарським судом Полтавської області передачі ЦРЛ на баланс міста. Це рішення поки що не набрало законної сили, однак не було ніким оскаржене. Пан Колотієвський наполягає, що кременчуцька влада не має права забирати приміщення, що належить району, а не місту.