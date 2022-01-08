Битва за лікарню: що відбувається навколо приміщення Кременчуцької ЦРЛ

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 1 294

«ТелеграфЪ» вирішив розібратися, наскільки законною була передача приміщення місту та як це відіб'ється на пацієнтах

Центральна районна лікарня Кременчука стала болючим питанням не лише для депутатів Кременчуцької райради та міської ради Кременчука, а й для мешканців усього району та лікарів, які працюють в медичній установі. Адже 5 січня працівники муніципальної варти заблокували вхід до пиміщення.

«ТелеграфЪ» вирішив розібратися, що ж насправді відбувається навколо ЦРЛ: наскільки законною була передача приміщення місту та як це відіб'ється на пацієнтах.

Хронологія подій

25 грудня 2020 року Кременчуцька районна рада, яку на той час очолював Антон Самаркін, передала лікарню у власність Кременчуцької міської територіальної громади.

«Передати безоплатно зі спільної власності територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області цілісний майновий комплекс комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» з активами, пасивами та чисельністю працюючих у комунальну власність Кременчуцької міської територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області», - йдеться у тексті рішення.

9 червня відбулося переобрання голови Кременчуцької районної ради. Депутати висловили недовіру Антону Самаркіну, і обрали нового голову - Дмитра Колотієвського.

Під час пресконференції з приводу обрання голови райради Ганна Самойлюк, голова Кам'янопотоківської ОТГ, нагадала, що громада Кам’яних Потоків ще в 2020 року подала звернення в райраду про те, що просить віддати їй ЦРЛ. Колишній голова Антон Самаркін проігнорував це звернення, не включивши його в порядок денний. Натомість, коли аналогічне звернення поступило від Кременчука, його розглянули без зволікань. Більше того, пан Самаркін ввів в оману депутатів, заявивши, що Кам’яні Потоки взагалі не претендували на ЦЛР.

20 грудня Господарський суд Полтавської області скасував рішення про передачу Центральної районної лікарні міській територіальній громаді та визнав його незаконним.

5 січня працівники муніципальної варти заблокували вхід до приміщення. На думку адвоката ЦПМСД, причиною стала відмова продовжувати договір орендної плати, яку збільшили в кілька разів.

Що кажуть в мерії

Ситуацію навколо приміщення прокоментував мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету Кременчука 6 січня. Він наголосив, що мешканці міста та району в жодному разі не постраждали внаслідок блокування частини приміщень лікарні - адже лікарі продовжували прийом громадян. Муніципальна варта перекрила лише вхід в адміністративні приміщення. Він попросив віцемерку Ольгу Усанову прояснити ситуацію.

- Ще раз говорю, що ми не воюємо з громадою. Ми намагаємося унормувати діяльність нашого медичного підприємства і забезпечити надання адекватної медичної допомоги і мешканцям міста Кременчука, і усього району, - відповіла вона.

Адміністрації ЦПМСД пан Малецький запропонував переїхати до районної ради, яка знаходиться в центрі Кременчука, на площі Незалежності. Приміщення, в яких адміністрація медичного закладу знаходиться зараз, міська влада планує віддати під психо-неврологічний та наркологічний диспансер.

Більше того, лікарів Кам'янопотоківського ЦПМСД Ольга Усанова запросила на роботу:

- Ми неодноразово пропонували їхнім сімейним лікарям та педіатрам перейти на роботу до нас, оскільки наша заробітна плата на 50-60% вища за ту, що вони отримують в Кам'янопотоківському ЦПМСД. Ми готові їх прийняти на роботу, вони залишаться на своїх робочих місцях, будуть працювати з тими ж самими пацієнтами.

Щодо судового рішення від 20 грудня, мер наголосив на тому, що воно базується на рішенні районної ради і нагадав про те, як відбувалося обранняння Дмитра Колотієвського на посаду голови:

- Зараз же законно в підвалі «Довіри» проводити засідання районної ради? Ми ж не знали, що так треба робити. Ну, підемо до вищого суду, звернемося до ВСУ, будемо просити розтлумачити.

Пані Усанова додала, що місто користується приміщенням Кременчуцької ЦРЛ абсолютно законно.

Позиція Кременчуцької районної ради

Події навколо Кременчуцької ЦРЛ депутати прокоментували на офіційній Facebook-сторінці Кременчуцької районної ради. У повідомленні йдеться:

«...міська влада, ігноруючи Закон (незаконно забрали ЦРЛ шляхом підробки документів, ввели в оману депутатський корпус, передавши лікарню місту), шляхом незаконних юридичних маніпуляцій, а також ганебно спекулюючи на людях, позбавляє жителів Кременчуцького району можливості отримати медичні послуги фахових лікарів, консультації сімейних лікарів, перевірити стан здоров'я, зробити щеплення проти COVID-19 тощо.»

Керівництво райради теж запевняє, що робить усе, аби лікарня працювала задля здоров'я мешканців району, а не ставала предметом політичних маніпуляцій.

Голова райради Дмитро Колотієвський наголосив на скасуванні Господарським судом Полтавської області передачі ЦРЛ на баланс міста. Це рішення поки що не набрало законної сили, однак не було ніким оскаржене. Пан Колотієвський наполягає, що кременчуцька влада не має права забирати приміщення, що належить району, а не місту.