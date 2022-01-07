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Кременчук, Культура, Кременчуг, Фотоколекція

Вертеп у центрі міста: як у Кременчуці святкують Різдво

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 304

 

У сквері імені Олега Бабаєва розгорнулося справжнє театральне дійство

Кременчужан привітав з Різдвом справжнісінький вертеп: Янгол сповістив радісну новину, а Чорт під схвальні вигуки натовпу забрав Царя Ірода у пекло. Театральне дійство розгорнулося о 16.00 біля фонтану у сквері імені Олега Бабаєва.

Сьогодні у центрі Кременчука відбудеться Різдвяний вертеп

Люди почали збиратися заздалегідь. Більшість знала про вертеп, але були й такі, що просто проходили повз, та й спинилися з цікавості. І не прогадали! Невдовзі на майданчику біля фонтану з піснями та жартами з'явилися головні діючі особи: Волхви, Янгол, Цар Ірод, Воїн, Чорт, Смерть, Селяни та Циганка.

Усі, хто зібрався цього дня у сквері, отримали масу приємних вражень. А дехто навіть пригостився смаколиками у Корчмарки та позолотив ручку чарівній Циганці!

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Вертеп Різдво Вітання
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