Переворот відбувся: з четвертої спроби обрали нового голову Кременчуцької райради

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 2 151 Коментарів: 2

Як стало відомо редакції з власних джерел, вчора, 9 червня, відбулася сесія Кременчуцької районної ради, в якій взяли участь 29 депутатів з 54.





Поки представники партії «За майбутнє» окупували будинок культури в Кам‘яних Потоках, депутати зібрали більшість в офісі однієї з політичних сил. На засіданні були присутні журналісти місцевих ЗМІ, а також велася постійна відеофіксація.

Зі слів депутатів, були забезпечені всі процедури, які передбачені чинним законодавством та регламентом Ради. Після того, як депутати висловили недовіру чинному голові, Антону Самаркіну, було обрано нового голову Кременчуцької районної ради.

Одноголосною більшістю голосів депутати висловили підтримку представнику від політичної партії «Рідне місто» Дмитру Колотієвському. Першим заступником обрали голову районної організації партії «Батьківщина» Едуарда Скляревського. Відповідний запис вже з‘явився в Державному реєстрі.

Слід зазначити, що після невдалого штурму офісу партії «Довіра» осередок партії «За майбутнє» повернувся на чергування до Кам‘яних Потоків. Як повідомили редакції, в 23.35 біля приміщення клубу знаходилися перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, заступники міського голови Руслан Проценко, Іван Москалик, Світлана Пищита, а також депутати різних рівнів. Вхід до самого приміщення був заблокований сотнею молодиків спортивної статури.

За дивним збігом обставин, сам населений пункт раптово знеструмили ще вдень. Очевидно, щоб ускладнити роботу депутатів і помститися голові Кам‘янопотоківської громади Ганні Самойлюк, яка організувала не надто теплу зустріч як фіолетовій команді, так і нардепу Мовчану. Складається враження, що «Полтаваобленерго» приймає не останню роль в політичних розбірках, пов‘язаних з боротьбою за регіон, яку веде олігарх Ігор Коломойський. Схожа ситуація виникла і в інших населених пунктах.