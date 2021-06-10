Студентка льотного коледжу стала призеркою Міжнародного творчого фестивалю

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 478

Студентка Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ Марія Лещенко стала призеркою І Міжнародного конкурсу-фестивалю учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя», присвяченого 150-річчю з дня народження Лесі Українки.

За повідомленням пресслужби коледжу, Марія отримала диплом ІІ ступеня у номінації «Твір».

Наставницею переможниці стала Оксана Савченко – голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладач української мови та літератури.