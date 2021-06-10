Кременчук, Освіта

Студентка льотного коледжу стала призеркою Міжнародного творчого фестивалю

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 478

 

Марію Лещенко нагородили дипломом ІІ ступеню у номінації «Твір»

Студентка Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ Марія Лещенко стала призеркою І Міжнародного конкурсу-фестивалю учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя», присвяченого 150-річчю з дня народження Лесі Українки.

За повідомленням пресслужби коледжу, Марія отримала диплом ІІ ступеня у номінації «Твір».

Наставницею переможниці стала Оксана Савченко – голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладач української мови та літератури.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: КЛК ХНУВС
Теги: летный колледж конкурс творчество
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