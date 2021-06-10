На Полтавщині якість газу далеко не найкраща: гірше лише в Кіровоградській області

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 830 Коментарів: 1

Опублікували результати досліджень якості газу за травень 2021 року

Опреатор ГТС України 8 червня опублікував результати досліджень якості газу в різних регіонах України за травень поточного року.

Так, Полтавська область зайняла друге місце з кінця – гірша якість лише на Кіровоградщині. Наразі маємо показник середньозваженої теплоти загоряння 8037 ккал/м³. При цьому найвищий показник в Івано-Франківській області - 8357 ккал/м³.

Середньозважена теплота загоряння природного газу, який подавався споживачам України, становить 8227 ккал/м³ (при нормі не нижче 7800 ккал/м³).

Інформація надходила з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, розташованих в різних точках країни на ключових вузлах газотранспортної системи та атестованих згідно з вимогами чинного законодавства.

Оператор ГТС наголошує, що здійснює тільки транспортування природнього газу і не має технічної можливості впливати на його якість.