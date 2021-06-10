Кременчук, Споживач, Полтавщина

На Полтавщині якість газу далеко не найкраща: гірше лише в Кіровоградській області

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 830 Коментарів: 1

 

Опублікували результати досліджень якості газу за травень 2021 року

Опреатор ГТС України 8 червня опублікував результати досліджень якості газу в різних регіонах України за травень поточного року.

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Так, Полтавська область зайняла друге місце з кінця – гірша якість лише на Кіровоградщині. Наразі маємо показник середньозваженої теплоти загоряння 8037 ккал/м³. При цьому найвищий показник в Івано-Франківській області - 8357 ккал/м³.

 

Середньозважена теплота загоряння природного газу, який подавався споживачам України, становить 8227 ккал/м³ (при нормі не нижче 7800 ккал/м³).

Інформація надходила з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, розташованих в різних точках країни на ключових вузлах газотранспортної системи та атестованих згідно з вимогами чинного законодавства.

Оператор ГТС наголошує, що здійснює тільки транспортування природнього газу і не має технічної можливості впливати на його якість.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: газ якість звіт
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Коментарі: 1

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shtai:
Сьогодні, 09:21

Та це трешак повний... пів літра води нагрівається до кипіння 7 хвилин. Гарний мінімум вигадали 7800... треба було взагалі 3900 ставити щоб від воскових свічок ККД був більше.


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