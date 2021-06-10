Пиво в Україні може подорожчати – до 11,5% в окремих випадках

Законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку та зміну порядку його нарахування №5600 зареєстрували у Верховній Раді 2 червня.
Зокрема, пропонують підвищити акциз на 5% на пиво – з 2,78 грн/л до 2,92 грн/л (59,82 грн/л 100-відсоткового спирту при середньому вмісті спирту в напої 5%). В пояснювальній записці сказано, що ставки акцизного податку на алкогольні напої потрібно підвищити з врахуванням індексу споживчих цін 2020 року.
В інтерв’ю виданню «Українські новини» в.о. генерального директора однієї з найбільших пивоварних компаній AB InBev Efes Україна Денис Хренов пояснив:
На зростання ціни вплине й зміна порядку начислення акцизу: якщо раніше ставку застосовували до об’єму виготовленого пива, то новий підхід передбачає застосування податкової ставки до об’єму етилового спирту в пиві. Тобто, кінцева сума податку збільшиться.
За словами пана Хренова, українець змушений буде сплачувати більше податку, ніж мешканець Німеччини, Люксембургу, Іспанії, Румунії або Болгарії.