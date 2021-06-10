Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Пиво в Україні може подорожчати – до 11,5% в окремих випадках

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 705 Коментарів: 3

 

Верховна Рада розглядає законопроєкт про підвищення акцизного податку

Законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку та зміну порядку його нарахування №5600 зареєстрували у Верховній Раді 2 червня.

Зокрема, пропонують підвищити акциз на 5% на пиво – з 2,78 грн/л до 2,92 грн/л (59,82 грн/л 100-відсоткового спирту при середньому вмісті спирту в напої 5%). В пояснювальній записці сказано, що ставки акцизного податку на алкогольні напої потрібно підвищити з врахуванням індексу споживчих цін 2020 року.

В інтерв’ю виданню «Українські новини» в.о. генерального директора однієї з найбільших пивоварних компаній AB InBev Efes Україна Денис Хренов пояснив:

- За нашими попередніми підрахунками, в залежності від міцності пива підвищення кінцевої ціни для споживача може становити від 1% до 11,5% в залежності від міцності напою.

На зростання ціни вплине й зміна порядку начислення акцизу: якщо раніше ставку застосовували до об’єму виготовленого пива, то новий підхід передбачає застосування податкової ставки до об’єму етилового спирту в пиві. Тобто, кінцева сума податку збільшиться.

За словами пана Хренова, українець змушений буде сплачувати більше податку, ніж мешканець Німеччини, Люксембургу, Іспанії, Румунії або Болгарії.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пиво зростання ціни акцизний податок
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Коментарі: 3

9
Mazepa:
Сьогодні, 08:54

...українець змушений буде сплачувати більше податку, ніж мешканець Німеччини, Люксембургу, Іспанії, Румунії або Болгарії.

Кожен день цирк, під керівництвом зеленого клоуна, дарує нам нові "покращання".


15 3
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shoni1970:
Сьогодні, 09:09

Як казав одіозний Генадій Москаль: Нехай мочу пють. Зелену.


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antikola:
Сьогодні, 11:14

Пиво то таке, тут таріфний хеноцит во всю, а сметуны не сметают, порох удивляется- а шо, так можно было?Так, подсолнечное масло за год подорожало на 75,25%, сахар – на 67,2%, яйца – на 34,4%, хлеб – на 16,6%. Впрочем, цены на другие продукты выросли меньше, поэтом в целом потребительские цены на продукты питания и безглагольные напитки выросли на 9,9%.В то же время цены на коммунальные услуги (жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива) выросли за год на 35,3%. В том числе газ подорожал в 2,6 раза, электроэнергия – на 36,6%, услуги канализации – на 17,5%, водоснабжение – на 11%, горячая вода и отопление – на 4,8%.Кроме того, цены на транспорт выросли за год на 12,2%, образование – на 14,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 9,3%


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